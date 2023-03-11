https://sputnikarabic.ae/20230311/ناسا-تتعقب-كويكبا-يمكن-أن-يضرب-الأرض-في-عيد-الحب-عام-2046-1074621773.html

ناسا تتعقب كويكبا يمكن أن يضرب الأرض في عيد الحب عام 2046

ناسا تتعقب كويكبا يمكن أن يضرب الأرض في عيد الحب عام 2046

اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كويكبا بحجم حوض سباحة أولمبي لديه "فرصة صغيرة" للتصادم مع الأرض خلال 23 عاما، مع تأثير محتمل في عيد الحب في عام 2046، وفقا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T21:47+0000

2023-03-11T21:47+0000

2023-03-11T21:47+0000

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لدى الكويكب فرصة واحدة من كل 625 ليصطدم بالأرض، استنادًا إلى توقعات البيانات الصادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية، على الرغم من أن نظام الحراسة التابع لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا قام بحساب الاحتمالات أقرب إلى 1 من كل 560. ويتتبع المختبر التصادمات المحتملة مع الأجرام السماوية.والكويكب الأقرب المسمى 2023 DW والمتوقع أن يصل إلى كوكبنا، يبعد عن الأرض حاليا حوالي 1.1 مليون ميل (1.8 مليون كيلومتر)، بحسب شبكة "سي إن إن".و2023 DW هو الجسم الوحيد في قائمة مخاطر وكالة ناسا التي تحتل المرتبة 1 من 10 على مقياس Torino Impact Hazard Scale، وهو مقياس لتصنيف المخاطر المتوقعة لجسم يصطدم بالأرض. يتم تصنيف جميع الكويكبات الأخرى عند 0 على مقياس تورينو.على الرغم من أن 2023 DW يتصدر القائمة، إلا أن ترتيبه من 1 يعني فقط أن "فرصة الاصطدام غير مرجحة للغاية دون وجود سبب لاهتمام الجمهور أو القلق العام"، في حين أن التصنيف 0 يعني "احتمال حدوث تصادم صفرا، أو منخفضا جدًا بحيث يكون صفرا على الأرجح".مع ذلك حذر مسؤولو ناسا من أن احتمالات اصطدام الكويكب يمكن أن تتغير بشكل كبير مع جمع المزيد من الملاحظات حول 2023 DW وإجراء تحليل إضافي.وقالت ناسا على تويتر قبل أيام "في كثير من الأحيان عندما يتم اكتشاف أجسام جديدة لأول مرة، يستغرق الأمر عدة أسابيع من البيانات لتقليل حالات عدم اليقين والتنبؤ بشكل مناسب بمداراتها لسنوات في المستقبل".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت ناسا نجاح مهمتها المزدوجة لاختبار إعادة توجيه كويكب (دارت)، مما أدى إلى تغيير مسار كويكب صغير من خلال إطلاق مركبة فضائية لتصطدم به.

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