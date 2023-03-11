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https://sputnikarabic.ae/20230311/ناسا-تتعقب-كويكبا-يمكن-أن-يضرب-الأرض-في-عيد-الحب-عام-2046-1074621773.html
ناسا تتعقب كويكبا يمكن أن يضرب الأرض في عيد الحب عام 2046
ناسا تتعقب كويكبا يمكن أن يضرب الأرض في عيد الحب عام 2046
اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كويكبا بحجم حوض سباحة أولمبي لديه "فرصة صغيرة" للتصادم مع الأرض خلال 23 عاما، مع تأثير محتمل في عيد الحب في عام 2046، وفقا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T21:47+0000
2023-03-11T21:47+0000
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لدى الكويكب فرصة واحدة من كل 625 ليصطدم بالأرض، استنادًا إلى توقعات البيانات الصادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية، على الرغم من أن نظام الحراسة التابع لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا قام بحساب الاحتمالات أقرب إلى 1 من كل 560. ويتتبع المختبر التصادمات المحتملة مع الأجرام السماوية.والكويكب الأقرب المسمى 2023 DW والمتوقع أن يصل إلى كوكبنا، يبعد عن الأرض حاليا حوالي 1.1 مليون ميل (1.8 مليون كيلومتر)، بحسب شبكة "سي إن إن".و2023 DW هو الجسم الوحيد في قائمة مخاطر وكالة ناسا التي تحتل المرتبة 1 من 10 على مقياس Torino Impact Hazard Scale، وهو مقياس لتصنيف المخاطر المتوقعة لجسم يصطدم بالأرض. يتم تصنيف جميع الكويكبات الأخرى عند 0 على مقياس تورينو.على الرغم من أن 2023 DW يتصدر القائمة، إلا أن ترتيبه من 1 يعني فقط أن "فرصة الاصطدام غير مرجحة للغاية دون وجود سبب لاهتمام الجمهور أو القلق العام"، في حين أن التصنيف 0 يعني "احتمال حدوث تصادم صفرا، أو منخفضا جدًا بحيث يكون صفرا على الأرجح".مع ذلك حذر مسؤولو ناسا من أن احتمالات اصطدام الكويكب يمكن أن تتغير بشكل كبير مع جمع المزيد من الملاحظات حول 2023 DW وإجراء تحليل إضافي.وقالت ناسا على تويتر قبل أيام "في كثير من الأحيان عندما يتم اكتشاف أجسام جديدة لأول مرة، يستغرق الأمر عدة أسابيع من البيانات لتقليل حالات عدم اليقين والتنبؤ بشكل مناسب بمداراتها لسنوات في المستقبل".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت ناسا نجاح مهمتها المزدوجة لاختبار إعادة توجيه كويكب (دارت)، مما أدى إلى تغيير مسار كويكب صغير من خلال إطلاق مركبة فضائية لتصطدم به.
https://sputnikarabic.ae/20221005/مهمة-دارت-تخلف-ذيلا-من-الحطام-بطول-10-آلاف-كيلومتر-1068668918.html
https://sputnikarabic.ae/20230214/كويكب-مذهل-يصطدم-بالأرض-بعد-ساعات-من-اكتشافه-فيديو-1073520601.html
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منوعات, ناسا, الأخبار, أخبار العالم الآن, علوم
منوعات, ناسا, الأخبار, أخبار العالم الآن, علوم

ناسا تتعقب كويكبا يمكن أن يضرب الأرض في عيد الحب عام 2046

21:47 GMT 11.03.2023
© tvzvezdaكويكب يقترب من الأرض
كويكب يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© tvzvezda
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اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كويكبا بحجم حوض سباحة أولمبي لديه "فرصة صغيرة" للتصادم مع الأرض خلال 23 عاما، مع تأثير محتمل في عيد الحب في عام 2046، وفقا لمكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا.
لدى الكويكب فرصة واحدة من كل 625 ليصطدم بالأرض، استنادًا إلى توقعات البيانات الصادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية، على الرغم من أن نظام الحراسة التابع لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا قام بحساب الاحتمالات أقرب إلى 1 من كل 560. ويتتبع المختبر التصادمات المحتملة مع الأجرام السماوية.
والكويكب الأقرب المسمى 2023 DW والمتوقع أن يصل إلى كوكبنا، يبعد عن الأرض حاليا حوالي 1.1 مليون ميل (1.8 مليون كيلومتر)، بحسب شبكة "سي إن إن".
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و2023 DW هو الجسم الوحيد في قائمة مخاطر وكالة ناسا التي تحتل المرتبة 1 من 10 على مقياس Torino Impact Hazard Scale، وهو مقياس لتصنيف المخاطر المتوقعة لجسم يصطدم بالأرض. يتم تصنيف جميع الكويكبات الأخرى عند 0 على مقياس تورينو.
على الرغم من أن 2023 DW يتصدر القائمة، إلا أن ترتيبه من 1 يعني فقط أن "فرصة الاصطدام غير مرجحة للغاية دون وجود سبب لاهتمام الجمهور أو القلق العام"، في حين أن التصنيف 0 يعني "احتمال حدوث تصادم صفرا، أو منخفضا جدًا بحيث يكون صفرا على الأرجح".
مع ذلك حذر مسؤولو ناسا من أن احتمالات اصطدام الكويكب يمكن أن تتغير بشكل كبير مع جمع المزيد من الملاحظات حول 2023 DW وإجراء تحليل إضافي.
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وقالت ناسا على تويتر قبل أيام "في كثير من الأحيان عندما يتم اكتشاف أجسام جديدة لأول مرة، يستغرق الأمر عدة أسابيع من البيانات لتقليل حالات عدم اليقين والتنبؤ بشكل مناسب بمداراتها لسنوات في المستقبل".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت ناسا نجاح مهمتها المزدوجة لاختبار إعادة توجيه كويكب (دارت)، مما أدى إلى تغيير مسار كويكب صغير من خلال إطلاق مركبة فضائية لتصطدم به.
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