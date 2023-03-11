https://sputnikarabic.ae/20230311/هل-تنفرج-أزمة-لبنان-بعد-تقارب-الرياض-وطهران؟-وزير-الخارجية-السعودي-يجيب-1074597398.html
هل تنفرج أزمة لبنان بعد تقارب الرياض وطهران؟ وزير الخارجية السعودي يجيب
هل تنفرج أزمة لبنان بعد تقارب الرياض وطهران؟ وزير الخارجية السعودي يجيب
أجاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن السؤال الذي تداعى لأذهان كثير من المتابعين عن مستقبل لبنان، بعد الإعلان عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T08:58+0000
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ووفقا لمقطع نشرته قناة "العربية"، أكد ابن فرحان أن لبنان لا يحتاج إلى تقارب سعودي إيراني لأن أزمته داخلية بين فرقائه السياسيين.قال الوزير السعودي: "لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني لبناني، وليس تقاربا إيرانيا سعوديا"، مشددا: "على لبنان أن ينظر إلى مصلحته، وعلى السياسيين فيه أن يقدموا المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى".وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا أمس في بيان مشترك، توقيع اتفاق يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.الإعلان جاء بعد خمس جولات أولية في كل من بغداد ومسقط، ثم لقاءات بين مستشاري الأمن القومي للبلدين في بكين برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ.وتتمتع إيران بنفوذ في لبنان، عن طريق حليفها "حزب الله"، فيما تحاول المملكة العربية السعودية مواجهة هذا النفوذ في المنطقة ككل.طالع أيضا: بايدن تعليقا على اتفاق السعودية وإيران: تحسن علاقات إسرائيل والعرب أفضل للجميع
https://sputnikarabic.ae/20230310/وكلات-السعودية-وإيران-توقعان-اتفاقا-لاستئناف-العلاقات-وتحددان-موعدا-لفتح-السفارات-1074550983.html
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
هل تنفرج أزمة لبنان بعد تقارب الرياض وطهران؟ وزير الخارجية السعودي يجيب
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أجاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن السؤال الذي تداعى لأذهان كثير من المتابعين عن مستقبل لبنان، بعد الإعلان عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران.
ووفقا لمقطع نشرته قناة "العربية"، أكد ابن فرحان أن لبنان لا يحتاج إلى تقارب سعودي إيراني لأن أزمته داخلية بين فرقائه السياسيين.
قال الوزير السعودي: "لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني
لبناني، وليس تقاربا إيرانيا سعوديا"، مشددا: "على لبنان أن ينظر إلى مصلحته، وعلى السياسيين فيه أن يقدموا المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى".
وتابع ابن فرحان أنه "متى اتُّخذ قرار بتقديم المصلحة اللبنانية، والعمل على بناء الدولة اللبنانية فسوف يزدهر لبنان بالتأكيد، والسعودية سوف تكون معه".
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا أمس في بيان مشترك، توقيع اتفاق يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الإعلان جاء بعد خمس جولات أولية في كل من بغداد ومسقط، ثم لقاءات بين مستشاري الأمن القومي للبلدين في بكين برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ
.
وتضمن الاتفاق على تكليف وزيري خارجية الرياض وطهران بإجراء الترتيبات اللازمة لفتح السفارات والممثليات الدبلوماسية، وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وكذا النص على عدم تدخل كليهما في الشؤون الداخلية للآخر.
وتتمتع إيران بنفوذ في لبنان، عن طريق حليفها "حزب الله"، فيما تحاول المملكة العربية السعودية مواجهة هذا النفوذ في المنطقة ككل.