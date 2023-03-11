https://sputnikarabic.ae/20230311/وزارة-التجارة-الهندية-روسيا-ضمن-أفضل-5-شركاء-تجاريين-لنيودلهي-1074593878.html
وزارة التجارة الهندية: روسيا ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين لنيودلهي
وزارة التجارة الهندية: روسيا ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين لنيودلهي
أكدت وزارة التجارة الهندية أن روسيا تدخل ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين للهند لأول مرة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T06:21+0000
2023-03-11T06:21+0000
2023-03-11T06:24+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103582/26/1035822652_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_788e981d8c2629e47b5f501ff786b85c.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة التجارة الهندية، واطلعت عليها "سبوتنيك"، فقد دخلت روسيا لأول مرة في المراكز الخمسة الأولى لأكبر شركاء الهند التجاريين، حيث وصلت التجارة بين الدولتين للسنة المالية غير المكتملة 2022-2023 إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.وأظهرت البيانات أنه وفقًا لنتائج الأشهر العشرة من السنة المالية الحالية، التي بدأت في أبريل 2022 وستنتهي في مارس، وصلت التجارة بين روسيا والهند إلى 39.8 مليار دولار.واعتبارًا من اليوم، تحتل روسيا المرتبة الخامسة في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند، وهي المرة الأولى منذ أواخر التسعينيات، عندما بدأت الهند في نشر مثل هذه الإحصاءات.يشار إلى أن أكبر الشركاء التجاريين للهند في السنة المالية الحالية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 108.4 مليار دولار، ثم تليها الصين بـ 95.9 مليار دولار حجم تبادل تجاري، وبعدهما الإمارات العربية المتحدة بـ70.2 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بـ 44.3 مليار دولار.طالع أيضا: التبادل التجاري بين روسيا والهند ينمو 19 بالمئة خلال 10 أشهر
https://sputnikarabic.ae/20220915/صحيفة-الهند-تبدأ-قريبا-التجارة-مع-روسيا-بالروبية-1067767000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103582/26/1035822652_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_63fefb94d5b005892cbebceecf9f5c10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الهند اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
وزارة التجارة الهندية: روسيا ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين لنيودلهي
06:21 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 06:24 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أكدت وزارة التجارة الهندية أن روسيا تدخل ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين للهند لأول مرة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة التجارة الهندية، واطلعت عليها "سبوتنيك"، فقد دخلت روسيا لأول مرة في المراكز الخمسة الأولى لأكبر شركاء الهند التجاريين
، حيث وصلت التجارة بين الدولتين للسنة المالية غير المكتملة 2022-2023 إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.
15 سبتمبر 2022, 09:07 GMT
وأظهرت البيانات أنه وفقًا لنتائج الأشهر العشرة من السنة المالية الحالية
، التي بدأت في أبريل 2022 وستنتهي في مارس، وصلت التجارة بين روسيا والهند إلى 39.8 مليار دولار.
واعتبارًا من اليوم، تحتل روسيا المرتبة الخامسة في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند، وهي المرة الأولى منذ أواخر التسعينيات، عندما بدأت الهند في نشر مثل هذه الإحصاءات.
يأتي ذلك بينما كانت روسيا خلال السنة المالية 2021-2022، تحتل المرتبة الـ25 في أكبر الشركاء التجاريين للهند.
يشار إلى أن أكبر الشركاء التجاريين للهند
في السنة المالية الحالية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 108.4 مليار دولار، ثم تليها الصين بـ 95.9 مليار دولار حجم تبادل تجاري، وبعدهما الإمارات العربية المتحدة بـ70.2 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بـ 44.3 مليار دولار.