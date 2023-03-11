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https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الداخلية-التركي-تم-تحييد-أحد-كبار-الإرهابيين-في-حزب-العمال-الكردستاني-1074603693.html
وزير الداخلية التركي: تم تحييد أحد كبار الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني
وزير الداخلية التركي: تم تحييد أحد كبار الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تحييد واحد من "كبار الإرهابيين" في حزب "العمال الكردستاني". 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T12:15+0000
2023-03-11T12:15+0000
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ووفق ما كتبه صويلو على حسابه في موقع تويتر، اليوم السبت، تبين أن "الإرهابي" الذي تم تحييده هو امرأة تدعى حميات يالجينكايا، وهي من كبار الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني، وورد اسمها ضمن نشرة حمراء من الإنتربول بشأن الأشخاص المطلوبين دوليًا.وقال: "تم تصفية حميات يالجينكايا، أكبر إرهابية في حزب العمال الكردستاني، والمطلوبة بموجب إشعار أحمر من الإنتربول، حيث اعتبرت المنظمة الإرهابية يالجينكايا، التي تحمل الاسم الرمزي" ليلى أميد "، مسؤولة عن منطقة بوتان".وقد بدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفتها.طالع أيضا: تركيا تعلن تحييد 1220 مسلحا خلال عام 2022
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

وزير الداخلية التركي: تم تحييد أحد كبار الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني

12:15 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تحييد واحد من "كبار الإرهابيين" في حزب "العمال الكردستاني".
ووفق ما كتبه صويلو على حسابه في موقع تويتر، اليوم السبت، تبين أن "الإرهابي" الذي تم تحييده هو امرأة تدعى حميات يالجينكايا، وهي من كبار الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني، وورد اسمها ضمن نشرة حمراء من الإنتربول بشأن الأشخاص المطلوبين دوليًا.
وقال: "تم تصفية حميات يالجينكايا، أكبر إرهابية في حزب العمال الكردستاني، والمطلوبة بموجب إشعار أحمر من الإنتربول، حيث اعتبرت المنظمة الإرهابية يالجينكايا، التي تحمل الاسم الرمزي" ليلى أميد "، مسؤولة عن منطقة بوتان".

وبوتان هي منطقة تقع جنوب شرقي تركيا كانت في السابق إمارة كردية في الإمبراطورية العثمانية.

وقد بدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفتها.
طالع أيضا: تركيا تعلن تحييد 1220 مسلحا خلال عام 2022
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