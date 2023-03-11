https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الدفاع-التركي-يعتبر-إخراج-أنقرة-من-برنامج-مقاتلات-إف-35-أمرا-غير-أخلاقي-1074597122.html
وزير الدفاع التركي يعتبر إخراج أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 أمرا "غير أخلاقي"
وزير الدفاع التركي يعتبر إخراج أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 أمرا "غير أخلاقي"
اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استبعاد بلاده من برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية، أمرا "غير أخلاقي وغير قانوني"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن موقف... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T08:40+0000
2023-03-11T08:40+0000
2023-03-11T08:52+0000
العالم
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وقال أكار، في تصريحات لقناة "سي إن إن ترك"، اليوم السبت، إن "إخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية غير أخلاقي وغير قانوني".وأوضح الوزير التركي، أن "موقف واشنطن حيال تزويد أنقرة بمقاتلات إف-16 إيجابي وننتظر من الكونغرس التصرف بحكمة في هذا الشأن".وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.وطلبت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
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العالم
وزير الدفاع التركي يعتبر إخراج أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 أمرا "غير أخلاقي"
08:40 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استبعاد بلاده من برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية، أمرا "غير أخلاقي وغير قانوني"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن موقف الولايات المتحدة من تزويد أنقرة بمقاتلات إف-16 "إيجابي".
وقال أكار، في تصريحات لقناة "سي إن إن ترك"، اليوم السبت، إن "إخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية غير أخلاقي وغير قانوني".
وأوضح الوزير التركي، أن "موقف واشنطن حيال تزويد أنقرة بمقاتلات إف-16 إيجابي وننتظر من الكونغرس التصرف بحكمة في هذا الشأن".
وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.
وطلبت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.