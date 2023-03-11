https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الصحة-الإيراني-بلادنا-من-أكثر-دول-العالم-تفوقا-في-مجال-احتواء-فيروس-كورونا-1074620991.html
وزير الصحة الإيراني: بلادنا من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا
وزير الصحة الإيراني: بلادنا من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا
أكد وزير الصحة والتعليم الطبي، في إيران بهرام عين اللهي، أن بلاده الوحيدة في شرق البحر الأبيض المتوسط التي تنتج 6 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T21:19+0000
2023-03-11T21:19+0000
2023-03-11T21:19+0000
فيروس كورونا
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أخبار إيران
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الحكومة الإيرانية
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وقال الوزير على هامش تفقده اليوم مشاريع صحية وعلاجية في محافظة شيراز، إن "إيران من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع الوزير: "هي (إيران) الدولة الوحيدة على مستوى شرق البحر الأبيض المتوسط التي نجحت في إنتاج 6 أنواع من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الوبائي".وأضاف عين اللهي، أن "مكافحة فيروس كورونا، يشكل أولى الأولويات وأهم القضايا التي وضعت نصب أعمال وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران".وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230115/إيرانإنتاج-60-مليون-جرعة-من-لقاح-بركت-المحلي-المضاد-لفيروس-كورونا-1072322788.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, إيران, أخبار إيران, العالم, الحكومة الإيرانية
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, إيران, أخبار إيران, العالم, الحكومة الإيرانية
وزير الصحة الإيراني: بلادنا من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا
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أكد وزير الصحة والتعليم الطبي، في إيران بهرام عين اللهي، أن بلاده الوحيدة في شرق البحر الأبيض المتوسط التي تنتج 6 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير على هامش تفقده اليوم مشاريع صحية وعلاجية في محافظة شيراز، إن "إيران من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا"، بحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع الوزير: "هي (إيران) الدولة الوحيدة على مستوى شرق البحر الأبيض المتوسط التي نجحت في إنتاج 6 أنواع من اللقاحات المضادة
لهذا الفيروس الوبائي".
وأضاف عين اللهي، أن "مكافحة فيروس كورونا، يشكل أولى الأولويات وأهم القضايا التي وضعت نصب أعمال وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران
".
وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الحالي.