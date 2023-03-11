https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الصحة-الإيراني-نحن-الدولة-الإقليمية-الوحيدة-التي-تنتج-6-لقاحات-ضد-كورونا-1074617410.html
وزير الصحة الإيراني: نحن الدولة الإقليمية الوحيدة التي تنتج 6 لقاحات ضد كورونا
وزير الصحة الإيراني: نحن الدولة الإقليمية الوحيدة التي تنتج 6 لقاحات ضد كورونا
قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، بهرام عين اللهي، اليوم السبت، إن بلاده الدولة الإقليمية الوحيدة التي تنتج 6 لقاحات ضد فيروس كورونا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T18:43+0000
2023-03-11T18:43+0000
2023-03-11T18:43+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن بهرام عين اللهي، أن إيران من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا، كما أنها الدولة الوحيدة على مستوى شرق البحر المتوسط التي نجحت في إنتاج 6 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.وأفادت الوكالة بأن تصريحات وزير الصحة الإيراني جاءت على هامش تفقده عددا من المشاريع الصحية والعلاجية في محافظة شيراز، الواقعة جنوبي البلاد.وجدد الوزير الإيراني التأكيد على أن مكافحة فيروس كورونا يعد أولى الأولويات لإيران والملفات التي وضعت نصب أعمال وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في البلاد.وكانت إيران قد أعلنت، في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها بصدد إنتاج 60 مليون جرعة لقاح من "إيران بركت" المحلي لعلاج فيروس كورونا.وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، على لسان متحدثها الرسمي، بدرام باك ايين، أن اللقاح مقاوم للسلالات الجديدة من أوميكرون، مضيفا أن إنتاج بلاده من اللقاح سيؤدي بها للاكتفاء وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج.وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20220210/إيران-تبدأ-حملة-لتطعيم-الأطفال-فوق-5-سنوات-ضد-فيروس-كورونا-1058293504.html
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
وزير الصحة الإيراني: نحن الدولة الإقليمية الوحيدة التي تنتج 6 لقاحات ضد كورونا
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قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، بهرام عين اللهي، اليوم السبت، إن بلاده الدولة الإقليمية الوحيدة التي تنتج 6 لقاحات ضد فيروس كورونا.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، عن بهرام عين اللهي، أن إيران من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا، كما أنها الدولة الوحيدة على مستوى شرق البحر المتوسط التي نجحت في إنتاج 6 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس
.
10 فبراير 2022, 09:41 GMT
وأفادت الوكالة بأن تصريحات وزير الصحة الإيراني جاءت على هامش تفقده عددا من المشاريع الصحية والعلاجية في محافظة شيراز، الواقعة جنوبي البلاد.
وجدد الوزير الإيراني التأكيد على أن مكافحة فيروس كورونا يعد أولى الأولويات لإيران والملفات التي وضعت نصب أعمال وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في البلاد.
وكانت إيران قد أعلنت، في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها بصدد إنتاج 60 مليون جرعة لقاح
من "إيران بركت" المحلي لعلاج فيروس كورونا.
وحسب وكالة
إرنا الإيرانية، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، على لسان متحدثها الرسمي، بدرام باك ايين، أن اللقاح مقاوم للسلالات الجديدة من أوميكرون، مضيفا أن إنتاج بلاده من اللقاح سيؤدي بها للاكتفاء وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج.
وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الحالي.