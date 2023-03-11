https://sputnikarabic.ae/20230311/وفد-برلماني-إيراني-يزور-البحرين-بعد-يوم-من-عودة-العلاقات-مع-السعودية-1074604991.html
وفد برلماني إيراني يزور البحرين بعد يوم من عودة العلاقات مع السعودية
وفد برلماني إيراني يزور البحرين بعد يوم من عودة العلاقات مع السعودية
وصل وفد برلماني إيراني، اليوم السبت، إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T12:59+0000
2023-03-11T12:59+0000
2023-03-11T12:59+0000
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وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عباس كلرو: "وصلنا إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في البحرين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن "عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار"، مؤكدا أنه "يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين".يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/البحرين-تعلق-على-اتفاق-السعودية-وإيران-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-1074587251.html
https://sputnikarabic.ae/20230311/رئيس-وزراء-قطر-يهاتف-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-بشأن-عودة-العلاقات-بين-البلدين-1074596565.html
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إيران, أخبار إيران, البحرين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, البحرين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
وفد برلماني إيراني يزور البحرين بعد يوم من عودة العلاقات مع السعودية
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وصل وفد برلماني إيراني، اليوم السبت، إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عباس كلرو: "وصلنا إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في البحرين"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأضاف أن "عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار"، مؤكدا أنه "يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين".
يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.