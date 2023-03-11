عربي
https://sputnikarabic.ae/20230311/وفد-برلماني-إيراني-يزور-البحرين-بعد-يوم-من-عودة-العلاقات-مع-السعودية-1074604991.html
وفد برلماني إيراني يزور البحرين بعد يوم من عودة العلاقات مع السعودية
وفد برلماني إيراني يزور البحرين بعد يوم من عودة العلاقات مع السعودية
وصل وفد برلماني إيراني، اليوم السبت، إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T12:59+0000
2023-03-11T12:59+0000
إيران
أخبار إيران
البحرين
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/01/1067165383_0:47:1472:875_1920x0_80_0_0_654169c4f36a18a0140572ac3f46b43c.jpg
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عباس كلرو: "وصلنا إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في البحرين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن "عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار"، مؤكدا أنه "يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين".يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/البحرين-تعلق-على-اتفاق-السعودية-وإيران-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-1074587251.html
https://sputnikarabic.ae/20230311/رئيس-وزراء-قطر-يهاتف-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-بشأن-عودة-العلاقات-بين-البلدين-1074596565.html
إيران
أخبار إيران
البحرين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/01/1067165383_109:0:1417:981_1920x0_80_0_0_d0858baa33c1e30828ec508d5498994d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, البحرين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, البحرين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

وفد برلماني إيراني يزور البحرين بعد يوم من عودة العلاقات مع السعودية

12:59 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
وصل وفد برلماني إيراني، اليوم السبت، إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عباس كلرو: "وصلنا إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في البحرين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف أن "عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار"، مؤكدا أنه "يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين".
وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية
أمس, 19:04 GMT
يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
رئيس وزراء قطر يهاتف وزيري خارجية إيران والسعودية بشأن عودة العلاقات بين البلدين
08:18 GMT
وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала