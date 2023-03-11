https://sputnikarabic.ae/20230311/-مالي-تأجيل-الاستفتاء-الدستوري-إلى-موعد-لاحق-1074604621.html
مالي... تأجيل الاستفتاء الدستوري إلى موعد لاحق
مالي... تأجيل الاستفتاء الدستوري إلى موعد لاحق
أعلن وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية العقيد عبدو اللاي مايغا، عن تأجيل الاستفتاء الدستوري في مالي إلى موعد لاحق... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T12:42+0000
2023-03-11T12:42+0000
2023-03-11T12:42+0000
العالم
أخبار مالي
قانون انتخاب
تأجيل
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وقال مايغا، في تصريح للتلفزيون الوطني المالي، اليوم السبت: "هذا التأجيل له ما يبرره خاصة الصعوبات المتعلقة بتفعيل المناطق الجديدة والتأخير في اصدار البطاقة البيومترية الآمنة و هي أيضا بطاقة الناخب وفقا لقانون الانتخابات الجديد".هذا وينص الجدول الزمني الانتخابي في مالي على إجراء انتخابات مقترنة للسلطات المحلية (المجالس البلدية و الدائرة الاقليمية و المقاطعات) في 25 يونيو 2023 والانتخابات التشريعية في 29 أكتوبر و29 نوفمبر 2023، أما الانتخابات الرئاسية فمن المقرر إجراؤها في 4 و 18 فبراير من عام 2024.هذا ودعا الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في البلاد.وأضاف "من الواضح أن نهجنا لم يكن أبدا التشكيك في عودة النظام الدستوري. لكن ذلك، يجب أن يتحقق في ظروف من الأمن والاستقرار".
https://sputnikarabic.ae/20220709/الرئيس-الانتقالي-في-مالي-حان-الوقت-لاتحاد-مقدس-حول-المصالح-العليا-للأمة-1064908080.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار مالي, قانون انتخاب, تأجيل
العالم, أخبار مالي, قانون انتخاب, تأجيل
مالي... تأجيل الاستفتاء الدستوري إلى موعد لاحق
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أعلن وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية العقيد عبدو اللاي مايغا، عن تأجيل الاستفتاء الدستوري في مالي إلى موعد لاحق بعدما كان مقررا يوم 19 مارس الجاري.
وقال مايغا، في تصريح للتلفزيون الوطني المالي، اليوم السبت: "هذا التأجيل له ما يبرره خاصة الصعوبات المتعلقة بتفعيل المناطق الجديدة والتأخير في اصدار البطاقة البيومترية الآمنة و هي أيضا بطاقة الناخب وفقا لقانون الانتخابات الجديد".
هذا وينص الجدول الزمني
الانتخابي في مالي على إجراء انتخابات مقترنة للسلطات المحلية (المجالس البلدية و الدائرة الاقليمية و المقاطعات) في 25 يونيو 2023 والانتخابات التشريعية في 29 أكتوبر و29 نوفمبر 2023، أما الانتخابات الرئاسية فمن المقرر إجراؤها في 4 و 18 فبراير من عام 2024.
هذا ودعا الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في البلاد.
وقال غويتا في خطاب "حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة".
وأضاف "من الواضح أن نهجنا لم يكن أبدا التشكيك في عودة النظام الدستوري. لكن ذلك، يجب أن يتحقق في ظروف من الأمن والاستقرار".