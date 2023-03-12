https://sputnikarabic.ae/20230312/أرامكو-تعلن-ارتفاع-أرباحها-بنسبة-46-في-عام-2022-1074628517.html
أرامكو تعلن ارتفاع أرباحها بنسبة 46% في عام 2022
أرامكو تعلن ارتفاع أرباحها بنسبة 46% في عام 2022
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أن أرباحها قفزت 46% العام الماضي، الأمر الذي يسلط الضوء على أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في زيادة النمو في أكبر مصدر... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:21+0000
2023-03-12T08:21+0000
2023-03-12T08:21+0000
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وقالت عملاق النفط المملوك معظمها للدولة وثاني أكبر شركة في العالم بعد أبل، في ملف لسوق الأسهم، إن صافي الدخل في عام 2022 بلغ 161 مليار دولار، مقارنة بـ 110 مليار دولار في عام 2021.وأوضحت الشركة أن الزيادة تعود في الأغلب إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط وحجم المبيعات وتحسن هوامش الربح من المنتجات المكررة، بحسب "فرانس برس".وتتوافق نتائج أرامكو مع الأرباح القياسية التي سجلتها أكبر 5 شركات للنفط وهي شل وشيفرون وإكسون موبيل وبي بي وتوتال إنرجي- والتي تجاوزت 150 مليار دولار وكانت ستقترب من 200 مليار دولار.كما عززت أرباح أرامكو النمو الاقتصادي الإجمالي للمملكة والذي قدر المسؤولون أنه بلغ 8.7 في المائة في عام 2022، وهو أعلى معدل في مجموعة العشرين.وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عن الربع الأخير من عام 2022، بزيادة بغت 4% عن الربع الثالث من 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230302/أرامكو-تستكمل-الاستحوذ-على-فالفولين-الأمريكية-لزيوت-السيارات-مقابل-265-مليون-دولار-1074202522.html
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السعودية, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, مجموعة العشرين
السعودية, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, مجموعة العشرين
أرامكو تعلن ارتفاع أرباحها بنسبة 46% في عام 2022
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أن أرباحها قفزت 46% العام الماضي، الأمر الذي يسلط الضوء على أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في زيادة النمو في أكبر مصدر للنفط بالعالم.
وقالت عملاق النفط المملوك
معظمها للدولة وثاني أكبر شركة في العالم بعد أبل، في ملف لسوق الأسهم، إن صافي الدخل في عام 2022 بلغ 161 مليار دولار، مقارنة بـ 110 مليار دولار في عام 2021.
وأوضحت الشركة أن الزيادة تعود في الأغلب إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط وحجم المبيعات وتحسن هوامش الربح من المنتجات المكررة، بحسب "فرانس برس".
وتتوافق نتائج أرامكو مع الأرباح القياسية التي سجلتها أكبر 5 شركات للنفط وهي شل وشيفرون وإكسون موبيل وبي بي وتوتال إنرجي- والتي تجاوزت 150 مليار دولار وكانت ستقترب من 200 مليار دولار.
كما عززت أرباح أرامكو النمو الاقتصادي الإجمالي
للمملكة والذي قدر المسؤولون أنه بلغ 8.7 في المائة في عام 2022، وهو أعلى معدل في مجموعة العشرين.
وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عن الربع الأخير من عام 2022، بزيادة بغت 4% عن الربع الثالث من 2022.