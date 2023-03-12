https://sputnikarabic.ae/20230312/أردوغان-حصيلة-ضحايا-الزلزال-48-ألف-قتيل-وأكثر-من-115-ألف-مصاب-1074647661.html
أردوغان: حصيلة ضحايا الزلزال 48 ألف قتيل وأكثر من 115 ألف مصاب
أردوغان: حصيلة ضحايا الزلزال 48 ألف قتيل وأكثر من 115 ألف مصاب
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن عدد القتلى جراء الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرقي البلاد بلغ 48 ألف شخص. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T19:24+0000
2023-03-12T19:24+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان في خطاب متلفز وجهه إلى شعبه من منطقة سامانداغ في مقاطعة هاتاي أوضح خلاله قائلا: "بلغ عدد القتلى 48 ألفا وتجاوز عدد الإصابات 115 ألفا".وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا إلى 47975 قتيلا.وأضاف: "قتل 6278 مواطن أجنبي بينهم سوريون في الزلزال الذي ضرب البلاد"، كما وتوقع "استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة المنكوبة ومناطق أخرى في البلاد".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230301/أردوغان-يؤكد-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-في-موعدها--1074175231.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
أردوغان: حصيلة ضحايا الزلزال 48 ألف قتيل وأكثر من 115 ألف مصاب
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن عدد القتلى جراء الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرقي البلاد بلغ 48 ألف شخص.
سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان في خطاب متلفز وجهه إلى شعبه من منطقة سامانداغ في مقاطعة هاتاي أوضح خلاله قائلا: "بلغ عدد القتلى 48 ألفا وتجاوز عدد الإصابات 115 ألفا".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال
المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا إلى 47975 قتيلا.
وأضاف: "قتل 6278 مواطن أجنبي بينهم سوريون في الزلزال الذي ضرب البلاد"، كما وتوقع "استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة المنكوبة ومناطق أخرى في البلاد".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.