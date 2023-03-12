https://sputnikarabic.ae/20230312/أرسنال-يكتسح-فولهام-بثلاثية-نظيفة-ويواصل-تصدره-للدوري-الإنجليزي-1074645667.html
أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي
أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي
اكتسح فريق أرسنال نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كرافين كورتيج، ضمن الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T18:07+0000
2023-03-12T18:07+0000
2023-03-12T18:07+0000
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تقدم أرسنال عن طريق البرازيلي جابرييل دي سانتوس في الدقيقة 21، ثم أضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.واختتم الثلاثية للفريق اللندني، والتي جاءت جميعها في الشوط الأول، اللاعب أوديجارد في الدقيقة 45+2.وأعاد المتصدر أرسنال، الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي، إلى 5 نقاط، فيما بقي فولهام ثامنا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ39 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مدرب-أرسنال-يكشف-سر-ملابسه-السوداء-وعلاقتها-بالفوز-1074370295.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, منوعات, الأخبار, رياضة, نادي أرسنال
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, منوعات, الأخبار, رياضة, نادي أرسنال
أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي
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اكتسح فريق أرسنال نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كرافين كورتيج، ضمن الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.
تقدم أرسنال
عن طريق البرازيلي جابرييل دي سانتوس في الدقيقة 21، ثم أضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.
واختتم الثلاثية للفريق اللندني، والتي جاءت جميعها في الشوط الأول، اللاعب أوديجارد في الدقيقة 45+2.
وأعاد المتصدر أرسنال، الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي
، إلى 5 نقاط، فيما بقي فولهام ثامنا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ39 نقطة.