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https://sputnikarabic.ae/20230312/أرسنال-يكتسح-فولهام-بثلاثية-نظيفة-ويواصل-تصدره-للدوري-الإنجليزي-1074645667.html
أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي
أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي
اكتسح فريق أرسنال نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كرافين كورتيج، ضمن الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T18:07+0000
2023-03-12T18:07+0000
مجتمع
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نادي أرسنال
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تقدم أرسنال عن طريق البرازيلي جابرييل دي سانتوس في الدقيقة 21، ثم أضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.واختتم الثلاثية للفريق اللندني، والتي جاءت جميعها في الشوط الأول، اللاعب أوديجارد في الدقيقة 45+2.وأعاد المتصدر أرسنال، الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي، إلى 5 نقاط، فيما بقي فولهام ثامنا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ39 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مدرب-أرسنال-يكشف-سر-ملابسه-السوداء-وعلاقتها-بالفوز-1074370295.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, منوعات, الأخبار, رياضة, نادي أرسنال
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, منوعات, الأخبار, رياضة, نادي أرسنال

أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

18:07 GMT 12.03.2023
© AP Photo / Ian Waltonقمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في لندن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2023.
قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في لندن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Ian Walton
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اكتسح فريق أرسنال نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كرافين كورتيج، ضمن الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.
تقدم أرسنال عن طريق البرازيلي جابرييل دي سانتوس في الدقيقة 21، ثم أضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.
واختتم الثلاثية للفريق اللندني، والتي جاءت جميعها في الشوط الأول، اللاعب أوديجارد في الدقيقة 45+2.
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مدرب أرسنال يكشف سر ملابسه السوداء وعلاقتها بالفوز
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وأعاد المتصدر أرسنال، الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي، إلى 5 نقاط، فيما بقي فولهام ثامنا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ39 نقطة.
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