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أمير الكويت يهنئ الرئيس الإيراني والعاهل السعودي بعودة العلاقات الثنائية

أمير الكويت يهنئ الرئيس الإيراني والعاهل السعودي بعودة العلاقات الثنائية

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاق استئناف... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T18:17+0000

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2023-03-12T18:17+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية- كونا، بأن "أمير البلاد أعرب في برقية للرئيس الإيراني وملك السعودية، عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما".وأشاد أمير الكويت، "بحرص البلدين وسعيهما المشترك، الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والهام الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي والارتقاء بالتعاون بين البلدين، بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة".واتفقت إيران والسعودية، الجمعة الماضي، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.

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