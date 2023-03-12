https://sputnikarabic.ae/20230312/إعلام-الرئيس-الصيني-يدعو-لاجتماع-في-بكين-بين-إيران-ودول-الخليج-1074650526.html

إعلام: الرئيس الصيني يدعو لاجتماع في بكين بين إيران ودول الخليج

إعلام: الرئيس الصيني يدعو لاجتماع في بكين بين إيران ودول الخليج

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ اقترح في زيارته للرياض، أواخر العام الماضي، عقد قمة في بكين بين إيران ودول مجلس... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T21:46+0000

2023-03-12T21:46+0000

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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها اليوم الأحد، إن "الرئيس الصيني اقترح قمة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال هذا العام في بكين".وبحسب المصادر "فإن القمة يجب أن تعقد بعد الاجتماع المزمع لوزيري خارجية إيران والسعودية".وأفادت الصحيفة، "في إشارة إلى تنامي نفوذ الصين، اتفقت جميع الأطراف على عدم استخدام اللغة الإنجليزية أثناء المفاوضات، وكانت المخاطبات والوثائق باللغات العربية والفارسية والماندرين".وكان الرئيس الصيني أجرى زيارة للسعودية لحضور أول قمة صينية عربية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأعلنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وقطعت السعودية وإيران علاقاتهما في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

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