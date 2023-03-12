https://sputnikarabic.ae/20230312/إعلام-كوريا-الشمالية-تعلن-إطلاق-صاروخين-مجنحين-من-غواصة-1074650398.html
إعلام: كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين مجنحين من غواصة
إعلام: كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين مجنحين من غواصة
أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة، اليوم الأحد. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T21:43+0000
2023-03-12T21:43+0000
2023-03-12T21:43+0000
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0c/1046799002_0:13:2000:1138_1920x0_80_0_0_594e5fe1b30fdc7095f490b622d26c4e.jpg
موسكو– سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت الأحد "صاروخين استراتيجيين مجنحين" من غواصة".وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن العسكريين الكوريين الجنوبيين أعلنوا إطلاق صاروخا مجهولا بالقرب من مدينة سينبو.وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، (يونهاب) عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) أن "القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون".وأشارت إلى أن الاجتماع "ناقش واعتمد الخطوات العملية المهمة للاستفادة بشكل أكثر فعالية وقوة وهجومية من رادع الحرب للبلاد في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه الاستفزازات الحربية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر".ومن المقرر أن تبدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات درع الحرية (FS) يوم الإثنين لمدة 11 يومًا، إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى درع المحارب.
https://sputnikarabic.ae/20230312/-كوريا-الشمالية-تتخذ-إجراءات-عملية-من-أجل-الاستخدام-الهجومي-لردع-الحرب-1074650273.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0c/1046799002_303:0:2000:1273_1920x0_80_0_0_cff738235713b7d422a8add2d3953824.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين مجنحين من غواصة
تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة، اليوم الأحد.
موسكو– سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت الأحد "صاروخين استراتيجيين مجنحين" من غواصة".
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن العسكريين الكوريين الجنوبيين
أعلنوا إطلاق صاروخا مجهولا بالقرب من مدينة سينبو.
وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة
الأنباء الكورية الجنوبية، (يونهاب) عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) أن "القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون".
وأشارت إلى أن الاجتماع "ناقش واعتمد الخطوات العملية المهمة
للاستفادة بشكل أكثر فعالية وقوة وهجومية من رادع الحرب للبلاد في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه الاستفزازات الحربية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر".
ومن المقرر أن تبدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات درع الحرية (FS) يوم الإثنين لمدة 11 يومًا، إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى درع المحارب.