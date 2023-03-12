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بعد إعلان واشنطن وسيئول بدء مناورات.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز من غواصة
https://sputnikarabic.ae/20230312/إعلام-كوريا-الشمالية-تعلن-إطلاق-صاروخين-مجنحين-من-غواصة-1074650398.html
إعلام: كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين مجنحين من غواصة
إعلام: كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين مجنحين من غواصة
أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة، اليوم الأحد. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T21:43+0000
2023-03-12T21:43+0000
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موسكو– سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت الأحد "صاروخين استراتيجيين مجنحين" من غواصة".وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن العسكريين الكوريين الجنوبيين أعلنوا إطلاق صاروخا مجهولا بالقرب من مدينة سينبو.وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، (يونهاب) عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) أن "القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون".وأشارت إلى أن الاجتماع "ناقش واعتمد الخطوات العملية المهمة للاستفادة بشكل أكثر فعالية وقوة وهجومية من رادع الحرب للبلاد في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه الاستفزازات الحربية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر".ومن المقرر أن تبدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات درع الحرية (FS) يوم الإثنين لمدة 11 يومًا، إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى درع المحارب.
https://sputnikarabic.ae/20230312/-كوريا-الشمالية-تتخذ-إجراءات-عملية-من-أجل-الاستخدام-الهجومي-لردع-الحرب-1074650273.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين مجنحين من غواصة

21:43 GMT 12.03.2023
© AP Photoصاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد
صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo
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أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة، اليوم الأحد.
موسكو– سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت الأحد "صاروخين استراتيجيين مجنحين" من غواصة".
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن العسكريين الكوريين الجنوبيين أعلنوا إطلاق صاروخا مجهولا بالقرب من مدينة سينبو.
وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات "عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب
21:35 GMT
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، (يونهاب) عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) أن "القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون".
وأشارت إلى أن الاجتماع "ناقش واعتمد الخطوات العملية المهمة للاستفادة بشكل أكثر فعالية وقوة وهجومية من رادع الحرب للبلاد في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه الاستفزازات الحربية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر".
ومن المقرر أن تبدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات درع الحرية (FS) يوم الإثنين لمدة 11 يومًا، إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى درع المحارب.
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