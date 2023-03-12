https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-ليس-موجها-ضد-أي-دولة-1074637825.html

إيران: الاتفاق مع السعودية ليس موجها ضد أي دولة

إيران: الاتفاق مع السعودية ليس موجها ضد أي دولة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين بلاده والسعودية على استئناف العلاقات ليس موجها ضد أي دولة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "المحادثات مع الرياض كانت معقدة وصعبة لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة وهذه النتيجة وهذا الاتفاق ليس موجها ضد أحد أو أي دولة".وأكد أن "الاتفاق بين إيران والسعودية يخدم مصالح البلدين ويصب في صالح دول المنطقة".واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".

https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-طهران-لدى-النمسا-يوجه-نصيحة-إلى-أوروبا-بعد-توقيع-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1074627529.html

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