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إيران: الاتفاق مع السعودية ليس موجها ضد أي دولة
إيران: الاتفاق مع السعودية ليس موجها ضد أي دولة
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين بلاده والسعودية على استئناف العلاقات ليس موجها ضد أي دولة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T13:53+0000
2023-03-12T13:53+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "المحادثات مع الرياض كانت معقدة وصعبة لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة وهذه النتيجة وهذا الاتفاق ليس موجها ضد أحد أو أي دولة".وأكد أن "الاتفاق بين إيران والسعودية يخدم مصالح البلدين ويصب في صالح دول المنطقة".واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-طهران-لدى-النمسا-يوجه-نصيحة-إلى-أوروبا-بعد-توقيع-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1074627529.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, العالم العربي, الأخبار

إيران: الاتفاق مع السعودية ليس موجها ضد أي دولة

13:53 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
 وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين بلاده والسعودية على استئناف العلاقات ليس موجها ضد أي دولة.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "المحادثات مع الرياض كانت معقدة وصعبة لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة وهذه النتيجة وهذا الاتفاق ليس موجها ضد أحد أو أي دولة".
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
سفير طهران لدى النمسا يوجه نصيحة إلى أوروبا بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني
07:43 GMT
وأكد أن "الاتفاق بين إيران والسعودية يخدم مصالح البلدين ويصب في صالح دول المنطقة".
واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
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