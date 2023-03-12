عربي
https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-انفجار-مبنى-سكني-في-تبريز-يخلف-5-قتلى-و3-جرحى-1074625032.html
إيران.. انفجار مبنى سكني في تبريز يخلف 5 قتلى و3 جرحى
إيران.. انفجار مبنى سكني في تبريز يخلف 5 قتلى و3 جرحى
أدى انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز شمالي إيران، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T05:32+0000
2023-03-12T05:32+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
انفجار ضخم
تدمير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1c/1046123969_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_ec75d2d2fe893b5b88828ff3cd90d2b6.jpg
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، دشتي، تفاصيل الانفجار حيث أكد تدمير ثلاثة منازل سكنية بالكامل وتضرر عدد من المركبات حول المبنى.وأضاف، "حتى الآن، توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة".وأشار دشتي إلى أن "شخصا واحدا حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الصحة-الإيراني-بلادنا-من-أكثر-دول-العالم-تفوقا-في-مجال-احتواء-فيروس-كورونا-1074620991.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1c/1046123969_124:0:933:607_1920x0_80_0_0_4b27ca8789dc406a03a6dbf7fe5b1e30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, انفجار ضخم, تدمير
إيران, أخبار إيران, العالم, انفجار ضخم, تدمير

إيران.. انفجار مبنى سكني في تبريز يخلف 5 قتلى و3 جرحى

05:32 GMT 12.03.2023
© Sputnikانفجار بإقليم كرمنشاه، إيران 28 يوليو 2020
انفجار بإقليم كرمنشاه، إيران 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أدى انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز شمالي إيران، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، دشتي، تفاصيل الانفجار حيث أكد تدمير ثلاثة منازل سكنية بالكامل وتضرر عدد من المركبات حول المبنى.
وأضاف، "حتى الآن، توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة".
تشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
وزير الصحة الإيراني: بلادنا من أكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا
أمس, 21:19 GMT
وأشار دشتي إلى أن "شخصا واحدا حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".
وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала