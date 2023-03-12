https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-انفجار-مبنى-سكني-في-تبريز-يخلف-5-قتلى-و3-جرحى-1074625032.html
إيران.. انفجار مبنى سكني في تبريز يخلف 5 قتلى و3 جرحى
إيران.. انفجار مبنى سكني في تبريز يخلف 5 قتلى و3 جرحى
أدى انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز شمالي إيران، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T05:32+0000
2023-03-12T05:32+0000
2023-03-12T05:32+0000
إيران
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انفجار ضخم
تدمير
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ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، دشتي، تفاصيل الانفجار حيث أكد تدمير ثلاثة منازل سكنية بالكامل وتضرر عدد من المركبات حول المبنى.وأضاف، "حتى الآن، توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة".وأشار دشتي إلى أن "شخصا واحدا حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الصحة-الإيراني-بلادنا-من-أكثر-دول-العالم-تفوقا-في-مجال-احتواء-فيروس-كورونا-1074620991.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, انفجار ضخم, تدمير
إيران, أخبار إيران, العالم, انفجار ضخم, تدمير
إيران.. انفجار مبنى سكني في تبريز يخلف 5 قتلى و3 جرحى
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أدى انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز شمالي إيران، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.
ونقلت وكالة
أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، دشتي، تفاصيل الانفجار
حيث أكد تدمير ثلاثة منازل سكنية بالكامل وتضرر عدد من المركبات حول المبنى.
وأشار دشتي إلى أن "شخصا واحدا حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".
وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.