https://sputnikarabic.ae/20230312/إيقاف-180-معتمرا-بمطار-القاهرة-1074646378.html
إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة
إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة
أوقفت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي 180 معتمرا كانوا بصدد السفر إلى الأراضي السعودية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T18:34+0000
2023-03-12T18:34+0000
2023-03-12T18:34+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، حديثه عن بعض الشروط اللازمة للمعتمرين والحجاج قبل مغادرة البلاد متوجهين للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة.وأكد المسؤول المصري خلال تصريحات تلفزيونية إن "العمرة ليست مجرد تذكرة، مشيرا إلى ضرورة أن يحصل المعتمرون على باركود للخروج من المنافذ والدخول على بوابة العمرة من خلال هذا الباركود قبل السفر والتأكد من بياناتهم.وأوضح ناصر ترك أن الوسيط "يتحايل على القانون من أجل التوفير لنفسه، ولا يذهب لشركات السياحة وبالتالي لا يحصل على الباركود"، منوها بأن رسوم الباركود 3200 جنيه مصري وهي المصاريف الرسمية الموثقة، وقد تصل إلى 4 آلاف جنيه حسب الضرائب.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحةَ تصاريح عمرة شهر رمضان لعام 1444هـ، عبر تطبيق "نُسُك"، للسعوديين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.وأوضحت الوزارة أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في شهر رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق "نُسُك"، مشيرة إلى أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.
https://sputnikarabic.ae/20230210/السعودية-تقدم-امتيازات-جديدة-للحجاج-والمعتمرين-العراقيين-1073349878.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, الأخبار
إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة
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أوقفت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي 180 معتمرا كانوا بصدد السفر إلى الأراضي السعودية.
ونقلت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية عن ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، حديثه عن بعض الشروط اللازمة للمعتمرين والحجاج قبل مغادرة البلاد متوجهين للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة.
وأكد المسؤول المصري خلال تصريحات تلفزيونية إن "العمرة
ليست مجرد تذكرة، مشيرا إلى ضرورة أن يحصل المعتمرون على باركود للخروج من المنافذ والدخول على بوابة العمرة من خلال هذا الباركود قبل السفر والتأكد من بياناتهم.
وأوضح ناصر ترك أن الوسيط "يتحايل على القانون من أجل التوفير لنفسه، ولا يذهب لشركات السياحة وبالتالي لا يحصل على الباركود"، منوها بأن رسوم الباركود 3200 جنيه مصري وهي المصاريف الرسمية الموثقة، وقد تصل إلى 4 آلاف جنيه حسب الضرائب.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحةَ تصاريح عمرة
شهر رمضان لعام 1444هـ، عبر تطبيق "نُسُك"، للسعوديين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
وأوضحت الوزارة أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في شهر رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق "نُسُك"، مشيرة إلى أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.