https://sputnikarabic.ae/20230312/الأمم-المتحدة-العراق-يعاني-من-أزمة-مياه-حقيقية-1074630529.html
الأمم المتحدة: العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية
الأمم المتحدة: العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية
أكدت الأمم المتحدة على أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، داعية إلى تحرك جماعي لوضع حلول لهذه الأزمة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T11:10+0000
2023-03-12T11:10+0000
2023-03-12T11:10+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، اليوم الأحد، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت ممثلة الأمم المتحدة على هامش مؤتمر العراق للمناخ بمحافظة البصرة إن هناك حاجة ملحة من أجل التوصل لحلول لأزمة المياه في العراق.وأضافت المسؤولة الأممية: "علينا أن نتحرك جميعا من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده".وشددت على أن العراق بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها.ولفتت بلاسخارات إلى وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج التي تهدف لمساعدة العراق على التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه.وفي وقت سابق اليوم، افتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه البصرة على مدار يومين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الفاو-تؤكد-أن-العراق-أصبح-من-أكثر-دول-العالم-تأثرا-بالتغير-المناخي-1069132487.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية
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أكدت الأمم المتحدة على أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، داعية إلى تحرك جماعي لوضع حلول لهذه الأزمة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، اليوم الأحد، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
17 أكتوبر 2022, 11:34 GMT
وقالت ممثلة الأمم المتحدة على هامش مؤتمر العراق للمناخ بمحافظة البصرة إن هناك حاجة ملحة من أجل التوصل لحلول لأزمة المياه في العراق.
وأضافت المسؤولة الأممية: "علينا أن نتحرك جميعا من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده".
وشددت على أن العراق بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها.
ولفتت بلاسخارات إلى وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج التي تهدف لمساعدة العراق على التخفيف من تداعيات التغير المناخي
والتكيف معه.
وفي وقت سابق اليوم، افتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه البصرة على مدار يومين.