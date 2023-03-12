https://sputnikarabic.ae/20230312/البحرين-انتخاب-نائب-بالكنيست-الإسرائيلي-لعضوية-مكافحة-الإرهاب-التابعة-لـالبرلماني-الدولي-1074639168.html

البحرين.. انتخاب نائب بالكنيست الإسرائيلي لعضوية "مكافحة الإرهاب" التابعة لـ"البرلماني الدولي"

البحرين.. انتخاب نائب بالكنيست الإسرائيلي لعضوية "مكافحة الإرهاب" التابعة لـ"البرلماني الدولي"

انُتخب رئيس وفد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لدى الاتحاد البرلماني الدولي، داني دانون، اليوم الأحد، ليكون عضوا في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد، الذي... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T14:37+0000

2023-03-12T14:37+0000

2023-03-12T14:37+0000

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الكنيست الإسرائيلي

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ويعقد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في البحرين بمشاركة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورؤساء برلمانات من جميع أنحاء العالم.وقالت القناة السابعة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية إن دانون انتخب في اقتراع سري من قبل ممثلين من 47 دولة، وترشح ضد ممثلين عن إسبانيا وهولندا والسويد.وقال دانون فور انتخابه: "أنا فخور بتمكن الوفد الإسرائيلي من تحقيق إنجاز كبير لدولة إسرائيل في أول اجتماع له في الاتحاد البرلماني الدولي. وأنا فخور بالمشاركة في المجهود الإعلامي لتوضيح السياسة الأمنية لإسرائيل على الساحة الدولية".ومضى داني دانون وهو عضو الكنيست عن حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "انتخابي من قبل دول العالم هو اعتراف بالتحديات وقدرات دولة إسرائيل في محاربة الإرهاب وخطوة أخرى في كفاحنا المعلوماتي الوطني. وأعتزم تقديم الخبرة التي اكتسبتها كسفير لدى الأمم المتحدة والمعرفة التي اكتسبتها دولة اسرائيل في هذا الموضوع لصالح التعاون بين دول العالم".ويشارك الوفد الإسرائيلي في الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في البحرين، وهي أكبر منظمة برلمانية في العالم تضم 178 برلمانا، بما في ذلك الكنيست.وتجتمع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عادة عدة مرات في السنة لمناقشة الهجمات الإرهابية العالمية وسبل مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، ويتم انتخاب أعضائها الذين يمثلون 14 دولة.والأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020 توجه وفد رسمي من الكنيست برئاسة السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى المنامة.وبحسب قناة " i24news" الإسرائيلية، فإن الوفد يتألف إضافة إلى دانون من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة هم دان إيلوز (الليكود) ويفعات شاشا بيتون (أمل جديد) وإليعازر شطيرن (هناك مستقبل)، لافتة إلى أن الوفد سيلتقي لاحقا بالبعثة البرلمانية الإماراتية.

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