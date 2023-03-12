https://sputnikarabic.ae/20230312/البحرين-تعلن-تسلمها-أول-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-16-بلوك-70-1074643511.html
البحرين تعلن تسلمها أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16 بلوك 70"
البحرين تعلن تسلمها أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16 بلوك 70"
أعلنت البحرين، اليوم الأحد، تسلم أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16 بلوك 70"، ضمن برنامج لتحديث القوات الجوية للمملكة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T16:04+0000
2023-03-12T16:04+0000
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وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن البحرين تسلمت "أول طائرة مقاتلة من نوع "إف 16 بلوك 70"، (F-16 Block 70)، وهي من أحدث الطائرات المقاتلة".وأضافت "مملكة البحرين هي الدولة الأولى من بين دول العالم والمنطقة بالتحديد التي ستتزود بهذا الطراز من مقاتلات أف 16 المتقدمة والمتطورة في منظومتها التسليحية، ضمن أسراب سلاح الجو الملكي البحريني".وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي قيادة المملكة لتنفيذ "برنامج التحديث والتطوير المستمر لقوة دفاع البحرين".من جانبه، قال خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إن "سلاح الجو الملكي البحريني أصبح اليوم أحد ركائز القوة الأساسية للوطن، وذلك لما وصلت إليه كافة أجنحته وأسرابه ومنظوماته من تقدم وتطور وتكامل على مختلف الأصعدة والمستويات (..) حتى أصبح هذا السلاح منظومة عسكرية متكاملة ومتقدمة وفق أحدث الاستراتيجيات".وأضاف أن "سلاح الجو الملكي البحريني يضم اليوم أحدث الطائرات الحربية المقاتلة المتطورة، وطائرات النقل الجوي الحديثة، والطائرات العمودية المتقدمة".واعتبر أن "دخول أحدث نسخة من الطائرة المقاتلة من نوع "إف 16 بلوك 70" التي تتميز بقدرات أمنية وقتالية متقدمة، يمثل إضافة نوعية مهمة إلى سلاح الجو الملكي البحريني، لكونها الأكثر تطورا والأحدث من طراز هذا النوع للطائرات المقاتلة في ترسانة السلاح الجوي في العالم لما تتطلبه الظروف الراهنة من تسليح جوي معاصر لمواجهة تحديات القرن الحالي"، وفق قوله.وكان حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني والوفد المرافق له، قد تسلم المقاتلة في مقر الشركة المصنعة لوكهيد مارتن بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المصدر ذاته.يشار إلى أن منطقة الجفير شرق المنامة تضم مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج العربية وخليج عُمان وخليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر وكذلك أجزاء من المحيط الهندي.
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الأخبار, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, البحرين
الأخبار, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, البحرين
البحرين تعلن تسلمها أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16 بلوك 70"
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أعلنت البحرين، اليوم الأحد، تسلم أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16 بلوك 70"، ضمن برنامج لتحديث القوات الجوية للمملكة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن البحرين
تسلمت "أول طائرة مقاتلة من نوع "إف 16 بلوك 70"، (F-16 Block 70)، وهي من أحدث الطائرات المقاتلة".
وأضافت "مملكة البحرين هي الدولة الأولى من بين دول العالم والمنطقة بالتحديد التي ستتزود بهذا الطراز من مقاتلات أف 16 المتقدمة والمتطورة في منظومتها التسليحية، ضمن أسراب سلاح الجو الملكي البحريني".
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي قيادة المملكة لتنفيذ "برنامج التحديث والتطوير المستمر لقوة دفاع البحرين".
10 نوفمبر 2022, 13:51 GMT
من جانبه، قال خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إن "سلاح الجو الملكي البحريني أصبح اليوم أحد ركائز القوة الأساسية للوطن، وذلك لما وصلت إليه كافة أجنحته وأسرابه ومنظوماته من تقدم وتطور وتكامل على مختلف الأصعدة والمستويات (..) حتى أصبح هذا السلاح منظومة عسكرية متكاملة ومتقدمة وفق أحدث الاستراتيجيات".
وأضاف أن "سلاح الجو الملكي البحريني
يضم اليوم أحدث الطائرات الحربية المقاتلة المتطورة، وطائرات النقل الجوي الحديثة، والطائرات العمودية المتقدمة".
واعتبر أن "دخول أحدث نسخة من الطائرة المقاتلة من نوع "إف 16
بلوك 70" التي تتميز بقدرات أمنية وقتالية متقدمة، يمثل إضافة نوعية مهمة إلى سلاح الجو الملكي البحريني، لكونها الأكثر تطورا والأحدث من طراز هذا النوع للطائرات المقاتلة في ترسانة السلاح الجوي في العالم لما تتطلبه الظروف الراهنة من تسليح جوي معاصر لمواجهة تحديات القرن الحالي"، وفق قوله.
وكان حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني والوفد المرافق له، قد تسلم المقاتلة في مقر الشركة المصنعة لوكهيد مارتن
بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المصدر ذاته.
يشار إلى أن منطقة الجفير شرق المنامة تضم مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي
، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج العربية وخليج عُمان وخليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر وكذلك أجزاء من المحيط الهندي.