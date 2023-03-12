https://sputnikarabic.ae/20230312/الحكومة-البريطانية-نعمل-على-تقليل-تداعيات-انهيار-بنك-سيليكون-فالي-بأمريكا-1074635080.html
الحكومة البريطانية: نعمل على تقليل تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" بأمريكا
الحكومة البريطانية: نعمل على تقليل تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" بأمريكا
أكدت حكومة المملكة المتحدة أنها تعمل على تقليل الاضطراب الناتج عن انهيار بنك سيليكون فالي "إس في بي" بالولايات المتحدة الأمريكية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T12:35+0000
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ووفق تصريحات له قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة المتحدة تعمل على "تجنب أو تقليل" تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي ومقره في الولايات المتحدة.وكان العشرات من شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة التي كانت تتعامل مع فرع المملكة المتحدة من "إس في بي"، قد كتبت إلى هانت لطلب تدخل الدولة، محذرة من أنها قد تصبح معسرة من الناحية الفنية بين عشية وضحاها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.وأضاف البيان أن رئيس الوزراء ريشي سوناك وهانت أجروا محادثات مع محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع ردًا على انهيار "إس في بي".ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، حث أكثر من 200 من رؤساء شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة الحكومة على التدخل، مشيرين إلى أن العديد من الشركات تواجه "تهديدًا وجوديًا" بسبب التعامل المصرفي مع "إس في بي".وكانت السلطات الأمريكية قد اتخذت قرارا الجمعة الماضية، بإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الإثنين باسم جديد، إثر عجزه عن أداء حقوق عملائه، مما أحدث حالة شديدة من القلق والذعر في الأسواق العالمية.
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة البريطانية: نعمل على تقليل تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" بأمريكا
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أكدت حكومة المملكة المتحدة أنها تعمل على تقليل الاضطراب الناتج عن انهيار بنك سيليكون فالي "إس في بي" بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق تصريحات له
قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة المتحدة تعمل على "تجنب أو تقليل" تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي ومقره في الولايات المتحدة.
وكان العشرات من شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة التي كانت تتعامل مع فرع المملكة المتحدة من "إس في بي"، قد كتبت إلى هانت لطلب تدخل الدولة، محذرة من أنها قد تصبح معسرة من الناحية الفنية بين عشية وضحاها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقال الوزير في بيان: "تتعامل الحكومة مع هذه القضية على أنها أولوية قصوى، وتعمل بخطى حثيثة على إيجاد حل لتجنب أو تقليل الضرر الذي يلحق ببعض شركاتنا الواعدة في المملكة المتحدة".
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء ريشي سوناك وهانت أجروا محادثات مع محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع ردًا على انهيار "إس في بي".
ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، حث أكثر من 200 من رؤساء شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة الحكومة على التدخل، مشيرين إلى أن العديد من الشركات تواجه "تهديدًا وجوديًا" بسبب التعامل المصرفي مع "إس في بي".
ويوم الجمعة، قال بنك إنجلترا إنه يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة لوضع ذراع المملكة المتحدة لبنك SVB في إجراءات إفلاس البنك.
وكانت السلطات الأمريكية قد اتخذت قرارا الجمعة الماضية، بإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الإثنين باسم جديد، إثر عجزه عن أداء حقوق عملائه، مما أحدث حالة شديدة من القلق والذعر في الأسواق العالمية.