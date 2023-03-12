https://sputnikarabic.ae/20230312/الخارجية-الإيرانية-توصلنا-إلى-اتفاق-مع-واشنطن-حول-مسألة-تبادل-السجناء-1074638307.html
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، توصل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T14:10+0000
2023-03-12T14:10+0000
2023-03-12T14:10+0000
العالم
الخارجية الإيرانية
تبادل
أسير
واشنطن
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "اتفقنا خلال الأيام الماضية مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء".وأضاف "في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها في اتفاق تبادل السجناء سنشهد عملية التبادل خلال فترة قصيرة".وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده لإجراء عملية تبادل السجناء مع واشنطن، داعيا الأخيرة لاتخاذ خطوات فنية في هذا الصدد.وبداية الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن مفاوضات تبادل السجناء مع الولايات المتحدة شهدت تقدما كبيرا.وقال زادة إنه يأمل بأن تلتزم واشنطن بتنفيذ التفاهمات بهذا الخصوص لإغلاق هذا الملف الإنساني الذي كان من ضمن أولويات إيران.
https://sputnikarabic.ae/20220818/مسؤول-قضائي-إيراني-يطالب-بالإفراج-الفوري-عن-المعتقلين-الإيرانيين-في-أمريكا-1066564064.html
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العالم, الخارجية الإيرانية, تبادل, أسير, واشنطن
العالم, الخارجية الإيرانية, تبادل, أسير, واشنطن
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، توصل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "اتفقنا خلال الأيام الماضية مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء".
وأضاف "في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها في اتفاق تبادل السجناء سنشهد عملية التبادل خلال فترة قصيرة".
وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده لإجراء عملية تبادل السجناء مع واشنطن، داعيا الأخيرة لاتخاذ خطوات فنية في هذا الصدد.
وبداية الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن مفاوضات تبادل السجناء
مع الولايات المتحدة شهدت تقدما كبيرا.
وقال زادة إنه يأمل بأن تلتزم واشنطن بتنفيذ التفاهمات بهذا الخصوص لإغلاق هذا الملف الإنساني الذي كان من ضمن أولويات إيران.