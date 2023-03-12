https://sputnikarabic.ae/20230312/الدبيبة-يرحب-بالمبادرة-الأممية-بشأن-تنظيم-الانتخابات-ويدعو-الليبيين-للتحلي-بالإرادة-1074644616.html

الدبيبة يرحب بالمبادرة الأممية بشأن تنظيم الانتخابات ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة

الدبيبة يرحب بالمبادرة الأممية بشأن تنظيم الانتخابات ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة

جدد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات، مرحبا بمبادرته بشأن تنظيم... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T16:57+0000

2023-03-12T16:57+0000

2023-03-12T16:57+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وناشد الدبيبة، الليبيين "التحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة"، معتبرا أن "مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة في نفس الوقت".وأشاد بأن "استجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات"، داعيا إلى التحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن هناك إرادة سياسية قوية لدى المجلس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها ليبيا.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, خالد المشري, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي