https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-270-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-دونيتسك-وزابوروجيه--1074637193.html

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 270 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيه

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 270 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحداتها تمكنت من القضاء على أكثر من 270 جنديا أوكرانيا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T13:31+0000

2023-03-12T13:31+0000

2023-03-12T13:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات بدعم من مدفعية مجموعة القوات" الجنوبية"، تم تحييد أكثر من 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مصفحة وسبع مركبات، كما دمرت مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" في يوم واحد".كما أضافت الدفاع أنه في أن منطقة نوفوميخايغاوفكا بدونيتسك وليفادنوي ومافروبول في مقاطعة زابوروجيه، تم إيقاف أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع.تم خلال النهار القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" في هذه المناطق.بالإضافة إلى ذلك، في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا وليمان بيرفي وبيريستوفي بمنطقة خاركوف، تم إيقاف أعمال خمس مجموعات تخريب واستطلاع.وقالت الوزارة إن "خسائر العدو في هذا الاتجاه في اليوم الواحد بلغت 45 عسكريا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وأربع مركبات".في اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن العمليات النشطة للوحدات وهجمات الطائرات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" من القوات، أصابت القوة البشرية والعتاد للعدو في مناطق بلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرني ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أضافت الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال اليوم الماضي طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى سبع قذائف "MLRS".

https://sputnikarabic.ae/20230311/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-310-عسكريين-أوكرانيين-في-مختلف-الاتجاهات-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1074603570.html

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روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا