https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-270-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-دونيتسك-وزابوروجيه--1074637193.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 270 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيه
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 270 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحداتها تمكنت من القضاء على أكثر من 270 جنديا أوكرانيا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T13:31+0000
2023-03-12T13:31+0000
2023-03-12T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات بدعم من مدفعية مجموعة القوات" الجنوبية"، تم تحييد أكثر من 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مصفحة وسبع مركبات، كما دمرت مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" في يوم واحد".كما أضافت الدفاع أنه في أن منطقة نوفوميخايغاوفكا بدونيتسك وليفادنوي ومافروبول في مقاطعة زابوروجيه، تم إيقاف أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع.تم خلال النهار القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" في هذه المناطق.بالإضافة إلى ذلك، في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا وليمان بيرفي وبيريستوفي بمنطقة خاركوف، تم إيقاف أعمال خمس مجموعات تخريب واستطلاع.وقالت الوزارة إن "خسائر العدو في هذا الاتجاه في اليوم الواحد بلغت 45 عسكريا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وأربع مركبات".في اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن العمليات النشطة للوحدات وهجمات الطائرات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" من القوات، أصابت القوة البشرية والعتاد للعدو في مناطق بلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرني ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أضافت الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال اليوم الماضي طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى سبع قذائف "MLRS".
https://sputnikarabic.ae/20230311/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-310-عسكريين-أوكرانيين-في-مختلف-الاتجاهات-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1074603570.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 270 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيه
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحداتها تمكنت من القضاء على أكثر من 270 جنديا أوكرانيا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات بدعم من مدفعية مجموعة القوات" الجنوبية"، تم تحييد أكثر من 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مصفحة وسبع مركبات، كما دمرت مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" في يوم واحد".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت نيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" القوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا وزولوتايا نيفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أضافت الدفاع أنه في أن منطقة نوفوميخايغاوفكا بدونيتسك وليفادنوي ومافروبول في مقاطعة زابوروجيه، تم إيقاف أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع.
تم خلال النهار القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" في هذه المناطق.
وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية التي أطلقتها المجموعة الغربية للقوات خلال النهار وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق ماسيوتوفكا ودفوريشنايا وبيرشوترافنيف في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية خلال النهار".
بالإضافة إلى ذلك، في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا وليمان بيرفي وبيريستوفي بمنطقة خاركوف، تم إيقاف أعمال خمس مجموعات تخريب واستطلاع.
وقالت الوزارة إن "خسائر العدو في هذا الاتجاه في اليوم الواحد بلغت 45 عسكريا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وأربع مركبات".
في اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن العمليات النشطة للوحدات وهجمات الطائرات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" من القوات، أصابت القوة البشرية والعتاد للعدو في مناطق بلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرني ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع "خلال النهار، تم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير عربة قتال مصفحة وأربع شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه".
كما أضافت الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال اليوم الماضي طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى سبع قذائف "MLRS".