https://sputnikarabic.ae/20230312/السلطات-الإيطالية-فقد-ما-يقارب-30-مهاجرا-قبالة-سواحل-ليبيا-1074651171.html
السلطات الإيطالية: فقد ما يقارب 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
السلطات الإيطالية: فقد ما يقارب 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
أفاد خفر السواحل الإيطالي، أن حوالي 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T23:12+0000
2023-03-12T23:12+0000
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وقال خفر السواحل في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، "تمت عملية الإنقاذ خارج منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الإيطالية، مسجلة عدم نشاط المراكز الوطنية الأخرى للتنسيق والإنقاذ البحري المتورطة في المنطقة".وبحسب البيان، أنقذت سفينة شحن 17 مهاجرا، بينما لا يزال 30 آخرون في تعداد المفقودين.تستمر عملية البحث والإنقاذ بمشاركة السفن التجارية وطائرتين من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).عبر حوالي 330 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2016 وزيادة بنسبة 64% عن العام السابق، وفقا لفرونتكس.في الوقت نفسه، تضاعف عدد طالبي اللجوء تقريبًا إلى 924000.
https://sputnikarabic.ae/20230226/فقدوا-منذ-سنوات-مئات-الأسر-المغربية-تطالب-أوروبا-بكشف-مصير-أبنائها--1074034630.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, العالم, مهاجر غير شرعي, غرق مركب, غرق
إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, العالم, مهاجر غير شرعي, غرق مركب, غرق
السلطات الإيطالية: فقد ما يقارب 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
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أفاد خفر السواحل الإيطالي، أن حوالي 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي.
وقال خفر السواحل في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، "تمت عملية الإنقاذ خارج منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الإيطالية
، مسجلة عدم نشاط المراكز الوطنية الأخرى للتنسيق والإنقاذ البحري المتورطة في المنطقة".
تستمر عملية البحث والإنقاذ بمشاركة السفن التجارية وطائرتين من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).
عبر حوالي 330 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2016 وزيادة بنسبة 64% عن العام السابق، وفقا لفرونتكس.
في الوقت نفسه، تضاعف عدد طالبي اللجوء تقريبًا إلى 924000.