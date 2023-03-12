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https://sputnikarabic.ae/20230312/السودان-ندرس-مسألة-القاعدة-البحرية-الروسية-ولهذا-السبب-لم-يتم-التصديق-عليها-1074628306.html
السودان: ندرس مسألة القاعدة البحرية الروسية ولهذا السبب لم يتم التصديق عليها
السودان: ندرس مسألة القاعدة البحرية الروسية ولهذا السبب لم يتم التصديق عليها
قال السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، إن الخرطوم تدرس مسألة القاعدة البحرية الروسية، لافتا إلى ضرورة تشكيل هيئة تشريعية في البلاد للموافقة... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:14+0000
2023-03-12T08:14+0000
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وأكد سراج في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن مسألة القاعدة البحرية الروسية في السودان قيد الدراسة.وأضاف "يجب التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الهيئة التشريعية لجمهورية السودان".يذكر أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية في أواخر عام 2020، يستطيع الأسطول الروسي استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما.كما لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد الجانب الروسي 300 شخص، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق مع السودان بشأن إنشاء نقطة لوجستية للبحرية الروسية في السودان هو الآن في طور التصديق.من جانبه، أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم ستعمل على تنفيذ الاتفاقات بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد.ويذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.وبعد ذلك، أوضح السفير الروسي في الخرطوم لوكالة "سبوتنيك"، أن الطرفين ناقشا فتح مركز دعم لوجيستي، وليس قاعدة عسكرية كاملة.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, روسيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, روسيا, العالم العربي, الأخبار, حصري

السودان: ندرس مسألة القاعدة البحرية الروسية ولهذا السبب لم يتم التصديق عليها

08:14 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Ibrahim Ishak / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية روسية "الأدميرال إيفان غريغوريفيتش" تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 5 مارس 2021
سفينة حربية روسية الأدميرال إيفان غريغوريفيتش تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 5 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Ibrahim Ishak
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قال السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، إن الخرطوم تدرس مسألة القاعدة البحرية الروسية، لافتا إلى ضرورة تشكيل هيئة تشريعية في البلاد للموافقة والتصديق عليها.
وأكد سراج في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن مسألة القاعدة البحرية الروسية في السودان قيد الدراسة.
وأضاف "يجب التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الهيئة التشريعية لجمهورية السودان".

وتابع "إذا تابعت الأخبار، فأنت تعلم أنه ليس لدينا هيئة معتمدة يمكنها التوقيع على مثل هذه الاتفاقية. لذلك، فإن القضية قيد النظر، وتعتمد على تشكيل هيئة تشريعية في السودان والتصديق عليها رسميا".

يذكر أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية في أواخر عام 2020، يستطيع الأسطول الروسي استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما.
كما لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد الجانب الروسي 300 شخص، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.
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في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق مع السودان بشأن إنشاء نقطة لوجستية للبحرية الروسية في السودان هو الآن في طور التصديق.
من جانبه، أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم ستعمل على تنفيذ الاتفاقات بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد.
ويذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.
وبعد ذلك، أوضح السفير الروسي في الخرطوم لوكالة "سبوتنيك"، أن الطرفين ناقشا فتح مركز دعم لوجيستي، وليس قاعدة عسكرية كاملة.
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