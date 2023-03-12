عربي
https://sputnikarabic.ae/20230312/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-عملية-أمنية-واسعة-غربي-نينوى-1074626290.html
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة غربي نينوى
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة غربي نينوى
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة في غرب محافظة نينوى. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T06:54+0000
2023-03-12T06:54+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103494/50/1034945065_0:137:2633:1618_1920x0_80_0_0_40de80bb34e5013bc9b875578652176a.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "قوة من الجيش العراقي والألوية ( 33 ،21 ، 53 ، 44 ، 25) وأقسام العمليات والاستخبارات المنسوبة إلى عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش واسعة".وأوضح البيان أن العملية شملت جبال شيخ إبراهيم وجبال عداية ومقالع عين الجحش والطريق الاستراتيجي باتجاه غربي محافظة نينوى.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية، القضاء على مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول اخرى).جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20230311/العراق-القبض-على-86-إرهابيا-وضبط-أسلحة-في-محافظة-ديالى-شرقي-البلاد-1074619291.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103494/50/1034945065_146:0:2485:1754_1920x0_80_0_0_4dec31218ecef2ec54cfa812cd9d048c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة غربي نينوى

06:54 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE / الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة في غرب محافظة نينوى.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العراق... القبض على 86 إرهابيا وضبط أسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد
أمس, 19:52 GMT
وقال البيان إن "قوة من الجيش العراقي والألوية ( 33 ،21 ، 53 ، 44 ، 25) وأقسام العمليات والاستخبارات المنسوبة إلى عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش واسعة".
وأوضح البيان أن العملية شملت جبال شيخ إبراهيم وجبال عداية ومقالع عين الجحش والطريق الاستراتيجي باتجاه غربي محافظة نينوى.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية، القضاء على مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول اخرى).
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала