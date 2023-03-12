https://sputnikarabic.ae/20230312/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-عملية-أمنية-واسعة-غربي-نينوى-1074626290.html
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة غربي نينوى
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة غربي نينوى
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة في غرب محافظة نينوى. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T06:54+0000
2023-03-12T06:54+0000
2023-03-12T06:54+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "قوة من الجيش العراقي والألوية ( 33 ،21 ، 53 ، 44 ، 25) وأقسام العمليات والاستخبارات المنسوبة إلى عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش واسعة".وأوضح البيان أن العملية شملت جبال شيخ إبراهيم وجبال عداية ومقالع عين الجحش والطريق الاستراتيجي باتجاه غربي محافظة نينوى.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية، القضاء على مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول اخرى).جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20230311/العراق-القبض-على-86-إرهابيا-وضبط-أسلحة-في-محافظة-ديالى-شرقي-البلاد-1074619291.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة غربي نينوى
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة في غرب محافظة نينوى.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، حسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن "قوة من الجيش العراقي والألوية ( 33 ،21 ، 53 ، 44 ، 25) وأقسام العمليات والاستخبارات المنسوبة إلى عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش واسعة".
وأوضح البيان أن العملية شملت جبال شيخ إبراهيم وجبال عداية ومقالع عين الجحش والطريق الاستراتيجي باتجاه غربي محافظة نينوى.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت قيادة الشرطة
في محافظة نينوى العراقية، القضاء على مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول اخرى).
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017.