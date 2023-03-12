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https://sputnikarabic.ae/20230312/العشرات-من-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-صور-1074630322.html
العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. صور
العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. صور
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T10:00+0000
2023-03-12T10:00+0000
المسجد الأقصى
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وقالت شبكة القسطل المقدسية، صباح اليوم الأحد، أن مجموعات من عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية داخل باحاته.وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.ويذكر أنه في الثالث والعشرين من فبراير/شباط الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نحو 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.وقامت الشرطة الإسرائيلية، في هذا اليوم، بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وأكدت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/حماس-المسجد-الأقصى-المبارك-في-خطر-1072547364.html
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المسجد الأقصى, إسرائيل, القدس, العالم العربي, الأخبار
المسجد الأقصى, إسرائيل, القدس, العالم العربي, الأخبار

العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. صور

10:00 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.
وقالت شبكة القسطل المقدسية، صباح اليوم الأحد، أن مجموعات من عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية داخل باحاته.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
"حماس": المسجد الأقصى المبارك في خطر
21 يناير, 14:52 GMT
وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
ويذكر أنه في الثالث والعشرين من فبراير/شباط الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نحو 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.
وقامت الشرطة الإسرائيلية، في هذا اليوم، بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وأكدت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.
ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
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