https://sputnikarabic.ae/20230312/العشرات-من-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-صور-1074630322.html

العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. صور

العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. صور

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T10:00+0000

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2023-03-12T10:00+0000

المسجد الأقصى

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وقالت شبكة القسطل المقدسية، صباح اليوم الأحد، أن مجموعات من عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية داخل باحاته.وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.ويذكر أنه في الثالث والعشرين من فبراير/شباط الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نحو 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.وقامت الشرطة الإسرائيلية، في هذا اليوم، بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وأكدت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230121/حماس-المسجد-الأقصى-المبارك-في-خطر-1072547364.html

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المسجد الأقصى, إسرائيل, القدس, العالم العربي, الأخبار