العقل البشري والذكاء الاصطناعي... ثورة رقمية حتمية غيرت العالم
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن: واقع الذكاء الاصطناعي والروبوتات، الذكاء الاصطناعي يختار الشعوب الأكثر جاذبية في العالم، أول فيلم سينمائي روسي يصوّر في المحطة الفضائية الدولية، ابنتا كريستيانو رونالدو تنطقان أيام الأسبوع باللغة العربية.
قبل خمسينيات القرن العشرين لم يكن في تصور العالم أن الاختراعات العلمية والتقنية التي سيتوصل لها العقل البشري ستحدث ثورة رقمية في عالم التكنولويات والروبوتات والتقنيات المتطورة، التي تسهّل الحياة أمام الناس في مختلف المجالات. فما هو الذكاء الاصطناعي ومتى تم اختراعه وواقع هذا الاختراع العلمي في وقتنا الحالي؟.
حول أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات الآلية في حياتنا اليومية يقول الخبير الروسي، ورئيس مؤسسة "روبوتات" الروسية، أرتور زارخّي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّنا في الوقت الحالي محاطون بالروبوتات الذكية، فعلى سبيل المثال، الغسالة أيضا روبوت وهذه عملية آلية تجعل حياة الناس أسهل. لقد توصلنا إلى التفاهم معها فنحن لا ننظف بأنفسنا، يمكن للروبوت أن يعمل 365 يومًا في السنة دون انقطاع وطبعا توجد فترة لصيانتها ولكن هذا لا يتجاوزمرة أو مرتين فقط في السنة. لذلك، بالطبع، الروبوتات تساعدنا ولا ينبغي لها أن تؤذينا. فهناك ثلاثة قوانين للروبوتات، وأهمها أن الروبوت لا يجب أن يضر ووجوده فقط للمساعدة أثناء العمل وفي أوقات الفراغ".
وأشار أرتور زارخّي إلى أنه
"من أهم فوائد الذكاء الاصطناعي والروبوتات للاطفال خاصة، هو زيادة الفرص التعليمية وتنمية المهارات للطفل، فهناك بعض البرامج التي يمكنك تعلم الكثير من خلالها خاصة وأن الخزان المعرفي لطالب المدرسة الثانوية يزداد اتساعا. فعلى سبيل المثال، يعتقد الآباء أن طفلهم يجب أن يتخصص بالرياضيات بينما هو يريد أن يكون فنانًا. وبفضل حقيقة أن لديه مجموعة من برامج الرسم المختلفة في أداته، تمكنه من الريسم وتطوير مهاراته".
ومن جانبه، قال الخبير التقني المختص في الإعلام الرقمي والتقني، الأستاذ حسين زيد لبرنامجنا:
"إنّ دراسة البرمجة في وقتنا الحالي مهمة جدا وقد تغيرت العقلية بشكل كلّي، طريقة تفكيرنا وتحليلنا للأمور جذريا، لذلك نحن نشجع الأطفال على دراسة البرمجة التي يتفرع منها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبيغ داتا، وشبكات التواصل الاجتماعي وريادة الأعمال، ودراسة الأطفال لهذه البرمجيات سيجعلهم أكثر تقبلا وانسجاما مع المستقبل القريب الذي ستدخل مجالات الذكاء الاصطناعي في كل جوانبه، لأن القادم سيعتمد كليّا على هذه التقنيات الجديدة".
كما أشار الأستاذ زيد إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية وإمكانية استبدال الطبيب البشري بروبوت آلي في إجراء العمليات الدقيقة، وقال لنا:
"إنّ هناك أنظمة تدع القيام بعمليات جراحية عن بعد عبر إمكانيات ميتافيرس والآلات الدقيقة التي ترصد الحركة بدقة عالية جدّا للطبيب في مكان تواجده وتوصله للمريض عبر آلة، لقد أصبحنا قريبين من التمهيد لهذا الشيء، والوقت كفيل بأن يتقبل الإنسان كل ماهو جديد".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...