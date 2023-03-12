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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/القوات-الأوكرانية-تستخدم-الطائرات-المسيرة-الهجومية-والانتحارية-في-أرتيوموفسك-1074629904.html
القوات الأوكرانية تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية في أرتيوموفسك
القوات الأوكرانية تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية في أرتيوموفسك
كشفت مجموعات قتالية تابعة لـ"فاغنر" لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة أرتيوموفسك. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T09:28+0000
2023-03-12T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مقاتل من مجموعة فاجنر لمراسل "سبوتنيك": "غالبًا ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في أرتيوموفسك مجهزة بمتفجرات".وأشار إلى أنه نظرًا لأن المركبات المدرعة نادرًا ما تستخدم أثناء الهجوم على أرتيوموفسك، فإن قوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل أساسي بمطاردة المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية.وفقًا لمحاور الوكالة، تبلغ تكلفة هذه الطائرة المسيرة الانتحارية حوالي 500 دولار وهذه القيمة تسمح بإمداد كميات كبيرة من الأسلحة من هذا النوع على الجبهات.
https://sputnikarabic.ae/20230307/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-نحو-نصف-مساحة-أرتيوموفسك-1074413173.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية في أرتيوموفسك

09:28 GMT 12.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik
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كشفت مجموعات قتالية تابعة لـ"فاغنر" لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال مقاتل من مجموعة فاجنر لمراسل "سبوتنيك": "غالبًا ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في أرتيوموفسك مجهزة بمتفجرات".
وأشار إلى أنه نظرًا لأن المركبات المدرعة نادرًا ما تستخدم أثناء الهجوم على أرتيوموفسك، فإن قوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل أساسي بمطاردة المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية.
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك
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وفقًا لمحاور الوكالة، تبلغ تكلفة هذه الطائرة المسيرة الانتحارية حوالي 500 دولار وهذه القيمة تسمح بإمداد كميات كبيرة من الأسلحة من هذا النوع على الجبهات.
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