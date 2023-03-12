https://sputnikarabic.ae/20230312/القوات-الأوكرانية-تستخدم-الطائرات-المسيرة-الهجومية-والانتحارية-في-أرتيوموفسك-1074629904.html
القوات الأوكرانية تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية في أرتيوموفسك
القوات الأوكرانية تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية في أرتيوموفسك
كشفت مجموعات قتالية تابعة لـ"فاغنر" لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة أرتيوموفسك. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T09:28+0000
2023-03-12T09:28+0000
2023-03-12T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345650_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_1a8efe5e9d4e4bb007931482610a3dd7.jpg
وقال مقاتل من مجموعة فاجنر لمراسل "سبوتنيك": "غالبًا ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في أرتيوموفسك مجهزة بمتفجرات".وأشار إلى أنه نظرًا لأن المركبات المدرعة نادرًا ما تستخدم أثناء الهجوم على أرتيوموفسك، فإن قوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل أساسي بمطاردة المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية.وفقًا لمحاور الوكالة، تبلغ تكلفة هذه الطائرة المسيرة الانتحارية حوالي 500 دولار وهذه القيمة تسمح بإمداد كميات كبيرة من الأسلحة من هذا النوع على الجبهات.
https://sputnikarabic.ae/20230307/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-نحو-نصف-مساحة-أرتيوموفسك-1074413173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345650_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_dbedfe4c197d5d0f086aa5729178da81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية في أرتيوموفسك
تابعنا عبر
كشفت مجموعات قتالية تابعة لـ"فاغنر" لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال مقاتل من مجموعة فاجنر لمراسل "سبوتنيك": "غالبًا ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في أرتيوموفسك مجهزة بمتفجرات".
وأشار إلى أنه نظرًا لأن المركبات المدرعة نادرًا ما تستخدم أثناء الهجوم على أرتيوموفسك، فإن قوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل أساسي بمطاردة المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية.
وفقًا لمحاور الوكالة، تبلغ تكلفة هذه الطائرة المسيرة الانتحارية حوالي 500 دولار وهذه القيمة تسمح بإمداد كميات كبيرة من الأسلحة من هذا النوع على الجبهات.