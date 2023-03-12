https://sputnikarabic.ae/20230312/القوات-الأوكرانية-تستهدف-منطقة-كييفسكي-في-دونيتسك-بـقذائف-يستخدمها-الناتو-1074623729.html
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كييفسكي في دونيتسك بـ4 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها الناتو . 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T03:39+0000
2023-03-12T03:39+0000
2023-03-12T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
الناتو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070857839_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_93ceba5f00b4603ef11729e306ab6451.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، عبر قناته في "تيليغرام"، إن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت في الساعة 19.50 من مساء الأحد أربع قذائف من عيار 155 باتجاه محور التجمع تونينكوي في منطقة كييفسكي بدونيتسك ".ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تستخدم-سيارات-الإسعاف-لأغراض-عسكرية-1074593397.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070857839_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_f73d533b056cddd44dec5e1fa8cccdd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم
القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كييفسكي في دونيتسك بـ4 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها الناتو .