عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/القوات-الأوكرانية-تستهدف-منطقة-كييفسكي-في-دونيتسك-بـقذائف-يستخدمها-الناتو-1074623729.html
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كييفسكي في دونيتسك بـ4 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها الناتو . 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T03:39+0000
2023-03-12T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
الناتو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070857839_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_93ceba5f00b4603ef11729e306ab6451.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، عبر قناته في "تيليغرام"، إن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت في الساعة 19.50 من مساء الأحد أربع قذائف من عيار 155 باتجاه محور التجمع تونينكوي في منطقة كييفسكي بدونيتسك ".ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تستخدم-سيارات-الإسعاف-لأغراض-عسكرية-1074593397.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070857839_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_f73d533b056cddd44dec5e1fa8cccdd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم
القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, العالم

القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو

03:39 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كييفسكي في دونيتسك بـ4 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها الناتو .
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، عبر قناته في "تيليغرام"، إن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت في الساعة 19.50 من مساء الأحد أربع قذائف من عيار 155 باتجاه محور التجمع تونينكوي في منطقة كييفسكي بدونيتسك ".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
أمس, 05:32 GMT
ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала