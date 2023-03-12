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https://sputnikarabic.ae/20230312/المحكمة-العليا-الإيرانية-تؤيد-حكما-بإعدام-مواطن-إيراني-سويدي-مدان-بالإرهاب-1074634353.html
المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكما بإعدام مواطن إيراني سويدي مدان بالإرهاب
المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكما بإعدام مواطن إيراني سويدي مدان بالإرهاب
أيدت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأحد، حكما بإعدام المواطن السويدي-الإيراني حبيب فرج الله كعب، لإدانته في قضايا تتعلق بأعمال إرهابية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T12:12+0000
2023-03-12T12:12+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم"، عن المحكمة العليا أن فرج الله كعب حكم عليه بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة تسمى "حركة النضال الأحوازية" والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في محافظة خوزستان جنوب غربي إیران.ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ "حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد، وتعدها السلطات منظمة "إرهابية" وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.وفُقد أثر المتهم الذي كان مقيما في السويد، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.وحصل كعب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في المنفى هناك. ونظرا لعدم اعتراف إيران بازدواج الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه.وأفادت وزارة الخارجية السويدية، في بيان قبل نحو عام، بأنها "على تواصل مع ممثلين لإيران. لقد طلبنا من إيران إتاحة التواصل القنصلي مع كعب، لكن لم نحصل على ذلك".وأضافت أن طهران تعتبر كعب "مواطنا إيرانيا فقط ولذا فالقضية إيرانية داخلية. نحن لا نتشارك وجهة النظر هذه مع إيران".
https://sputnikarabic.ae/20230112/إيران-تستدعي-سفير-السويد-للاحتجاج-على-استمرار-تدخل-المسؤولين-الأوروبيين-في-شؤونها-الداخلية-1072195001.html
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إيران, أخبار إيران, السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكما بإعدام مواطن إيراني سويدي مدان بالإرهاب

12:12 GMT 12.03.2023
© Fotolia / Borna Mirahmadian / العلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Fotolia / Borna Mirahmadian /
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أيدت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأحد، حكما بإعدام المواطن السويدي-الإيراني حبيب فرج الله كعب، لإدانته في قضايا تتعلق بأعمال إرهابية.
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن المحكمة العليا أن فرج الله كعب حكم عليه بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة تسمى "حركة النضال الأحوازية" والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في محافظة خوزستان جنوب غربي إیران.

ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ "حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد، وتعدها السلطات منظمة "إرهابية" وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
إيران تستدعي سفير السويد للاحتجاج على استمرار تدخل المسؤولين الأوروبيين في شؤونها الداخلية
12 يناير, 12:10 GMT
وفُقد أثر المتهم الذي كان مقيما في السويد، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وحصل كعب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في المنفى هناك. ونظرا لعدم اعتراف إيران بازدواج الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه.

وأفادت وزارة الخارجية السويدية، في بيان قبل نحو عام، بأنها "على تواصل مع ممثلين لإيران. لقد طلبنا من إيران إتاحة التواصل القنصلي مع كعب، لكن لم نحصل على ذلك".

وأضافت أن طهران تعتبر كعب "مواطنا إيرانيا فقط ولذا فالقضية إيرانية داخلية. نحن لا نتشارك وجهة النظر هذه مع إيران".
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