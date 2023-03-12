https://sputnikarabic.ae/20230312/المنقوش-تبحث-مع-السفير-الإيراني-تعزيز-التعاون-وتفعيل-لجنة-اقتصادية-مشتركة--1074643319.html
المنقوش تبحث مع السفير الإيراني تعزيز التعاون وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة
المنقوش تبحث مع السفير الإيراني تعزيز التعاون وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة
التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، بسفير جمهورية إيران لدى ليبيا، محمد رضا، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T15:57+0000
2023-03-12T15:57+0000
2023-03-12T15:57+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
تطبيع العلاقات
إيران
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بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الليبية اليوم الأحد "التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بمكتبها اليوم، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى ليبيا محمد رضا، حيث تم بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى بدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس".واتفقت إيران والسعودية، الجمعة الماضي، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-ليس-موجها-ضد-أي-دولة-1074637825.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تطبيع العلاقات, إيران
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تطبيع العلاقات, إيران
المنقوش تبحث مع السفير الإيراني تعزيز التعاون وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة
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التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، بسفير جمهورية إيران لدى ليبيا، محمد رضا، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة وبدء الترتيبات لعودة عمل السفارة الإيرانية في طرابلس.
بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الليبية اليوم الأحد "التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بمكتبها اليوم، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى ليبيا محمد رضا، حيث تم بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى بدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس".
واتفقت إيران والسعودية، الجمعة الماضي، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.