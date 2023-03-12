https://sputnikarabic.ae/20230312/باحث-في-الشؤون-الصينية-تعديل-شكل-النظام-العالمي-القائم-مسألة-وقت-1074640422.html

باحث في الشؤون الصينية: تعديل شكل النظام العالمي القائم "مسألة وقت"

باحث في الشؤون الصينية: تعديل شكل النظام العالمي القائم "مسألة وقت"

حققت الصين اختراقا مهما في المشهد الدولي برعايتها للاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات بشكل كامل بعد 7 أعوام من القطيعة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T14:55+0000

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2023-03-12T14:55+0000

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حسب تقديرات العديد من الباحثين والخبراء فإن انخراط الصين في قضايا العالم السياسية وتحقيق الاتفاق يرسخ بشكل قاطع لتعدد القطبية، الذي أسست له روسيا منذ إطلاق عملتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.بعض الآراء تذهب إلى أن تكتلا يتشكل يضم الصين والعديد من الدول لمواجهة تحركات الغرب برؤية تنموية اقتصادية، وأن العديد من الدول يمكن أن تنضم للتكتل الذي يتشكل سياسيا واقتصاديا وربما عسكريا.بالمقابل، استبعد سامر خير أحمد، باحث أردني في الشؤون الصينية، توجه الصين لتكوين أحلاف ومحاور مناهضة للولايات المتحدة، مؤكدا أن بكين تريد أن تقدم عن نفسها صورة بأنها قادرة على العمل مع الجميع لحل التوترات الدولية، أي على عكس الصورة التي يصدرها الغرب عن الصين، بأنها دولة غير مسؤولة ومعادية للسلام الدولي.ويوضح خير أحمد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بعض الدول مناوئة للصين ومتحالفة مع الولايات المتحدة، وهناك دول أخرى منفتحة على التعامل مع كافة الأطراف، ومنها الجزائر والسعودية، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة الصين تشكيل مثل هذه المحاور، لأنها تؤثر سلبيا على مصالحها التجارية والاقتصادية مع العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.ويرى أن مبادرة الحزام والطريق، هي تعبير واضح عن كيفية تفكير الصين باستثمار النجاح الاقتصادي لتعظيم حضورها الدولي، من خلال (الشراكة في التنمية) مع العالم، وخصوصا الدول النامية، عبر إنشاء البنى التحتية للنقل الدولي والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بتقاسم الإنتاج، وهو ما يتطابق مع فلسفة الربح المشترك، التي ظلت محركا حقيقيا للصعود الصيني منذ إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978 وحتى اليوم.وفيما يتعلق بترسيخ النظام العالمي الجديد يوضح أحمد أن التحول من نظام عالمي أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب هو "مسألة وقت"، وأنه "صيرورة تاريخية ستحدث ليس بسبب تكوين الأحلاف وإدخال العالم في توترات جديدة، بل لأن موازين القوى الاقتصادية تتطلب ذلك بالضرورة".في إطار مساعي الغرب لمناهضة تغيير موازين القوى وتعدد القطبية، يشير أحمد إلى أن أول ما يلجأ إليه الغرب هو تنميط كل تحرك وصعود شرقي، لافتا إلى أن الحديث عن تشكيل كتل دولية يخدم تلك المساعي الغربية، في تنميط صعود الصين، لأن ذلك يساعد الغرب على تقسيم العالم وإثارة مخاوف حلفائه.وتابع "الصين تتحدث عن الشراكة في التنمية والاقتصاد، والولايات المتحدة تتحدث عن المخاوف الأمنية من صعود الصين، لذلك فإن الحديث عن تشكيل كتل يساعد الولايات المتحدة على تعزيز المخاوف الأمنية، وعزل الصين دوليا، والإضرار بمصالحها الاقتصادية، وهذا ما لا تريده بكين".وقبل يومين أعلنت إيران والسعودي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، بعد مفاوضات قادتها الصين.

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