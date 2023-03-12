https://sputnikarabic.ae/20230312/بطل-تونسي-يحقق-فوزا-في-بطولة-فنون-قتالية-مختلطة-1074636261.html
بطل تونسي يحقق فوزا في بطولة فنون قتالية مختلطة
بطل تونسي يحقق فوزا في بطولة فنون قتالية مختلطة
أحرز البطل التونسي، سهيب الدهماني، أمس السبت، فوزا في مباراة ببطولة مفتوحة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، والتي حضرها أكثر من 3000 مشاهد، شخصيات رياضية... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T12:44+0000
2023-03-12T12:44+0000
2023-03-12T12:44+0000
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وحقق الدهماني فوزا في نزال بوزن الـ77 كيلو غرام، على منافسه المكسيكي، إيرفين مولينا، في البطولة التابعة لمنظمة "ساموراي إم إم إيه"، وهي منظمة دولية يقع مقرها في كندا.وأكد الدهماني (39 عاما) في تصريحات لموقع "نسمة" التونسي، إنه "على الرغم من أن مولينا كان قويا على مستوى القتال، إلا أنني تمكنت من استدراجه للنزال الأرضي، وانتصرت عليه بحركة إخضاع، بعد أن درست جيدا نقاط ضعفه".وشارك في بطولة "ساموراي إم إم إيه" مقاتلون من كندا والمكسيك والمجر وبولونيا وفرنسا، فضلا عن مقاتلين معروفين، مثل أليكس مورغان، الفائز بحزام الـ65 كيلو غرام، وجيسي رونسون الحاصل على حزام في وزن الـ74 كيلو غرام.يشار إلى أن سهيب الدهماني حاصل على بكالوريوس في العلوم والتقنيات في الهندسة الكهربائية، وماجستير في علوم التربية، وهو حائز على عدة بطولات وطنية ودولية في تخصص النزال الأرضي، فضلا عن أنه بطل أفريقيا في رياضة الجوجيتسو لعام 2014، كما أنه بطل العالم في رياضة الكاراتي شيندوكاي لعام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20220701/نورمحمدوف-يدخل-قاعة-مشاهير-الفنون-القتالية-المختلطة-فيديو-1064481563.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, رياضة, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, رياضة, الأخبار
بطل تونسي يحقق فوزا في بطولة فنون قتالية مختلطة
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أحرز البطل التونسي، سهيب الدهماني، أمس السبت، فوزا في مباراة ببطولة مفتوحة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، والتي حضرها أكثر من 3000 مشاهد، شخصيات رياضية وفنية بارزة.
وحقق الدهماني فوزا في نزال بوزن الـ77 كيلو غرام، على منافسه المكسيكي، إيرفين مولينا، في البطولة التابعة لمنظمة "ساموراي إم إم إيه"، وهي منظمة دولية يقع مقرها في كندا.
وأكد الدهماني (39 عاما) في تصريحات لموقع
"نسمة" التونسي، إنه "على الرغم من أن مولينا كان قويا على مستوى القتال، إلا أنني تمكنت من استدراجه للنزال الأرضي، وانتصرت عليه بحركة إخضاع، بعد أن درست جيدا نقاط ضعفه".
وشارك في بطولة "ساموراي
إم إم إيه" مقاتلون من كندا والمكسيك والمجر وبولونيا وفرنسا، فضلا عن مقاتلين معروفين، مثل أليكس مورغان، الفائز بحزام الـ65 كيلو غرام، وجيسي رونسون الحاصل على حزام في وزن الـ74 كيلو غرام.
يشار إلى أن سهيب الدهماني حاصل على بكالوريوس في العلوم والتقنيات في الهندسة الكهربائية، وماجستير في علوم التربية، وهو حائز على عدة بطولات وطنية ودولية في تخصص النزال الأرضي، فضلا عن أنه بطل أفريقيا في رياضة الجوجيتسو لعام 2014، كما أنه بطل العالم في رياضة الكاراتي شيندوكاي لعام 2015.