https://sputnikarabic.ae/20230312/بعد-إعلان-واشنطن-وسيئول-بدء-مناورات-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخي-كروز-من-غواصة-1074650835.html
بعد إعلان واشنطن وسيئول بدء مناورات.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز من غواصة
بعد إعلان واشنطن وسيئول بدء مناورات.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز من غواصة
قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إنها أجرت تجارب على إطلاق "صاروخين كروز استراتيجيين" من غواصة قبل التدريبات العسكرية المقبلة بين الولايات المتحدة وكوريا... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T22:19+0000
2023-03-12T22:19+0000
2023-03-12T22:19+0000
كوريا الشمالية
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كوريا الجنوبية
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كوريا الشماليةفي غضون ذلك، قال الجيش الكوري الجنوبي يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا واحدًا مجهول الهوية من غواصة، بحسب وكالة "يونهاب".وأكدت هيئة الأركان المشتركة في بيان نقلته وكالة يونهاب يوم الاثنين، "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".كانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق اليوم، اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230312/-كوريا-الشمالية-تتخذ-إجراءات-عملية-من-أجل-الاستخدام-الهجومي-لردع-الحرب-1074650273.html
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كوريا الشمالية, غواصة, كوريا الجنوبية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, غواصة, كوريا الجنوبية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد إعلان واشنطن وسيئول بدء مناورات.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز من غواصة
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قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إنها أجرت تجارب على إطلاق "صاروخين كروز استراتيجيين" من غواصة قبل التدريبات العسكرية المقبلة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
في غضون ذلك، قال الجيش الكوري الجنوبي يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا واحدًا
مجهول الهوية من غواصة، بحسب وكالة "يونهاب".
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن الصاروخ أطلق يوم الأحد من مدينة سينبو الساحلية بشرق كوريا الشمالية.
وأكدت هيئة الأركان المشتركة في بيان نقلته وكالة يونهاب يوم الاثنين، "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".
كانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق اليوم، اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.