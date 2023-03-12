https://sputnikarabic.ae/20230312/بعد-الاتفاق-السعودي-مع-بلاده-الرئيس-الإيراني-يوجه-دعوة-إلى-نظيره-العراقي-لزيارة-طهران-1074644800.html

بعد الاتفاق السعودي مع بلاده.. الرئيس الإيراني يوجه دعوة إلى نظيره العراقي لزيارة طهران

بعد الاتفاق السعودي مع بلاده.. الرئيس الإيراني يوجه دعوة إلى نظيره العراقي لزيارة طهران

تلقى الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية من نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T17:03+0000

2023-03-12T17:03+0000

2023-03-12T17:03+0000

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الأخبار

الصين

وساطة الصين بين السعودية وإيران

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن بيان لمكتب الرئيس العراقي، جمال رشيد، أن الدعوة قام بتسليمها إلى عبد اللطيف رشيد بالقصر الرئاسي في العاصمة، بغداد، السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق.ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن تقديره وسعادته للدعوة الطيبة التي تلقاها من الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكدا تلبية الدعوة في أول فرصة تسنح له، موضحا حرصه على استئناف العلاقات بين طهران والرياض، متطلعا إلى حصول المزيد من الخطوات الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وشدد عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين بلاده وإيران، بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين، لافتا إلى ضرورة وقف الصراعات وإرساء السلام والأمن حول العالم.ومن جانبه، أشاد السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، بالجهود العراقية واستضافة بغداد لجولات الحوار بين إيران والسعودية، ودور هذه الجولات المكوكية في تحقيق الاتفاق الأخير الذي ينتج عنه استئناف العلاقات بين الرياض وطهران.وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، أول أمس الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".

https://sputnikarabic.ae/20230311/ما-علاقة-العراق-وسلطنة-عمان-بالتوافق-السعودي-الإيراني؟-1074615427.html

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العراق, إيران, السعودية, العالم العربي, الأخبار, الصين, وساطة الصين بين السعودية وإيران