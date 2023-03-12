https://sputnikarabic.ae/20230312/بوريل-يبدأ-زيارة-إلى-الجزائر-تستغرق-يومين-1074628952.html
بوريل يبدأ زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين
بوريل يبدأ زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين
يبدأ مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، في زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:41+0000
2023-03-12T08:41+0000
2023-03-12T08:41+0000
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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أفادت وزارة الخارجية في بيان، السبت، بأن بوريل سيزور الجزائر يومي 12 و13 مارس/آذار 2023.وأضاف البيان أن بوريل سيبحث خلال الزيارة تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.كما سيناقش أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء والقضية الفلسطينية.وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يلتقي المسؤول الأوروبي خلال الزيارة، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان.وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لبوريل إلى الجزائر منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2019.
https://sputnikarabic.ae/20230121/لجنة-الشؤون-الخارجية-في-البرلمان-الجزائري-نسعى-لنكون-الشريك-الاستراتيجي-والرئيسي-للاتحاد-الأوروبي-1072543099.html
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الجزائر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجزائر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوريل يبدأ زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين
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يبدأ مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، في زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أفادت
وزارة الخارجية في بيان، السبت، بأن بوريل سيزور الجزائر يومي 12 و13 مارس/آذار 2023.
وأضاف البيان أن بوريل
سيبحث خلال الزيارة تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.
كما سيناقش أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء والقضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يلتقي المسؤول الأوروبي خلال الزيارة، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لبوريل إلى الجزائر
منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2019.