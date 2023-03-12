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https://sputnikarabic.ae/20230312/تركيا-تتوقع-تمديد-صفقة-الحبوب-في-18-مارس-1074632031.html
تركيا تتوقع تمديد صفقة الحبوب في 18 مارس
تركيا تتوقع تمديد صفقة الحبوب في 18 مارس
توقع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، تمديد "صفقة الحبوب" التي تنتهي في 18 آذار/مارس الجاري. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T11:08+0000
2023-03-12T11:08+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أكار، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، "الطرفان الروسي والأوكراني ينظران بإيجابية لتمديد اتفاقية الحبوب ونحن على قناعة بأنه سيتم تمديدها في 18 مارس".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت، في وقت سابق، إن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب.وصرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المشاورات بين ممثلي روسيا والأمم المتحدة حول صفقة الحبوب، ستعقد يوم 13 آذار/مارس في جنيف.هذا ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-بلاده-تبذل-جهودا-لتمديد-صفقة-الحبوب-1074337122.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار

تركيا تتوقع تمديد صفقة الحبوب في 18 مارس

11:08 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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توقع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، تمديد "صفقة الحبوب" التي تنتهي في 18 آذار/مارس الجاري.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أكار، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، "الطرفان الروسي والأوكراني ينظران بإيجابية لتمديد اتفاقية الحبوب ونحن على قناعة بأنه سيتم تمديدها في 18 مارس".
حقول القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تعمل جاهدة لتمديد "صفقة الحبوب"
5 مارس, 09:06 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت، في وقت سابق، إن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب.
وصرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المشاورات بين ممثلي روسيا والأمم المتحدة حول صفقة الحبوب، ستعقد يوم 13 آذار/مارس في جنيف.
هذا ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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