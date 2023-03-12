https://sputnikarabic.ae/20230312/خبير-كردي-لـسبوتنيك-هناك-توجه-جدي-لحل-الإشكاليات-والذهاب-إلى-الانتخابات-في-كردستان-العراق-1074648615.html
خبير كردي لـ"سبوتنيك": هناك توجه جدي لحل الإشكاليات والذهاب إلى الانتخابات في كردستان العراق
خبير كردي لـ"سبوتنيك": هناك توجه جدي لحل الإشكاليات والذهاب إلى الانتخابات في كردستان العراق
أكد كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، اتفقا على غالبية النقاط المهمة المتعلقة... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بعد سلسلة اجتماعات بين مكتبي الانتخابات لدى الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني، تم الاتفاق بين الجانبين على غالبية النقاط المهمة على أن يتم عرضها على بقية الأحزاب الأخرى، وقبل يومين تم دعوة بقية الأحزاب للاجتماع مع الحزبين الرئيسيين لمناقشة ما توصلا إليه وإبداء الآراء والمقترحات حول قانون الانتخابات المعدل.وأشار محمود إلى أن الاجتماعات لا تزال متواصلة لإنجاز قانون الانتخابات الجديد الذي سيقسم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية ويعتمد القاعدة البيانية لمعلومات الناخبين الاتحادية، حيث ينتظر الجميع قرار رئيس الإقليم بتحديد يوم الانتخابات هذه السنة، بعد أن يتم الاجتماع مع كل الأحزاب السياسية في الإقليم.ولفت خبير الشؤون الكردية إلى أن الأمور تسير بإيجابية وهناك توجه جدي لحل الاشكاليات والذهاب إلى الانتخابات، لكي لا يقع المحذور في الفراغ الدستوري.وجدد برلمان إقليم كردستان العراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.وجاء في بيان صادر عن البرلمان حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".
https://sputnikarabic.ae/20230307/خبير-كردي-ما-حقيقة-الخلافات-بين-الحزبين-الكبيرين-في-كردستان-العراق؟-1074453863.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار كردستان
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار كردستان
خبير كردي لـ"سبوتنيك": هناك توجه جدي لحل الإشكاليات والذهاب إلى الانتخابات في كردستان العراق
20:13 GMT 12.03.2023 (تم التحديث: 20:34 GMT 12.03.2023) تابعنا عبر
أكد كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، اتفقا على غالبية النقاط المهمة المتعلقة بالانتخابات، ولا تزال المشاورات جارية مع باقي الأحزاب.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بعد سلسلة اجتماعات بين مكتبي الانتخابات لدى الحزبين الرئيسيين
الديمقراطي والاتحاد الوطني، تم الاتفاق بين الجانبين على غالبية النقاط المهمة على أن يتم عرضها على بقية الأحزاب الأخرى، وقبل يومين تم دعوة بقية الأحزاب للاجتماع مع الحزبين الرئيسيين لمناقشة ما توصلا إليه وإبداء الآراء والمقترحات حول قانون الانتخابات المعدل.
وأشار محمود إلى أن الاجتماعات لا تزال متواصلة لإنجاز قانون الانتخابات الجديد الذي سيقسم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية ويعتمد القاعدة البيانية لمعلومات الناخبين الاتحادية، حيث ينتظر الجميع قرار رئيس الإقليم بتحديد يوم الانتخابات هذه السنة، بعد أن يتم الاجتماع مع كل الأحزاب السياسية في الإقليم.
ولفت خبير الشؤون الكردية إلى أن الأمور تسير بإيجابية وهناك توجه جدي لحل الاشكاليات والذهاب إلى الانتخابات، لكي لا يقع المحذور في الفراغ الدستوري.
وجدد برلمان إقليم كردستان العراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.
وجاء في بيان صادر عن البرلمان حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق
".