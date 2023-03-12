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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/خبير--قلق-إسرائيلي-من-تنامي-حلفاء-إيران-وحرب-وشيكة-في-الشرق-الأوسط-1074632224.html
خبير : قلق إسرائيلي من تنامي حلفاء إيران وحرب وشيكة في الشرق الأوسط
خبير : قلق إسرائيلي من تنامي حلفاء إيران وحرب وشيكة في الشرق الأوسط
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": منظومات باتريوت الأمريكية تصل إلى أوكرانيا، بريطانيا تدشن قاعدة عسكرية جديدة في النرويج دعما لقوات الناتو، خلافات إزاء إيران مع... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T11:18+0000
2023-03-12T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير : قلق إسرائيلي من تنامي حلفاء إيران وحرب وشيكة في الشرق الأوسط
خبير : قلق إسرائيلي من تنامي حلفاء إيران وحرب وشيكة في الشرق الأوسط
أعلنت بريطانيا، تدشين قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي، وسط مخاوف متنامية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ترفض النرويج التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا على 98 كيلومتراً، استضافة قواعد دائمة لجنود أجانب، لذلك من المقرر أن تبقى قاعدة "كامب فايكنج" قائمة لمدة 10 سنوات فقط.حول هذا الموضوع يتحدث لـ "شؤون عسكرية" اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج قائلا:زيارة أوستن إلى تل ابيب لم تخل من الحديث عن الملف الروسي الأوكراني ... حيث طلب أوستن من تل ابيب تقديم الدعم العسكري اللازم لكييف مشيرا إلى قلق واشنطن من تعميق العلاقات بين روسيا وإيران داعيا جميع الحلفاء لحسم هذا الملف.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير : قلق إسرائيلي من تنامي حلفاء إيران وحرب وشيكة في الشرق الأوسط

11:18 GMT 12.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير : قلق إسرائيلي من تنامي حلفاء إيران وحرب وشيكة في الشرق الأوسط
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شيماء ثامر
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محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": منظومات باتريوت الأمريكية تصل إلى أوكرانيا، بريطانيا تدشن قاعدة عسكرية جديدة في النرويج دعما لقوات الناتو، خلافات إزاء إيران مع زيارة أوستن إلى تل أبيب، الجزائر تسعى لإنشاء قواعد عسكرية روسية في الصحراء وتزويد البوليساريو بطائرات درون.
أعلنت بريطانيا، تدشين قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي، وسط مخاوف متنامية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ترفض النرويج التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا على 98 كيلومتراً، استضافة قواعد دائمة لجنود أجانب، لذلك من المقرر أن تبقى قاعدة "كامب فايكنج" قائمة لمدة 10 سنوات فقط.
حول هذا الموضوع يتحدث لـ "شؤون عسكرية" اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج قائلا:

"الناتو يحاول تطويق روسيا من كل الاتجاهات، لكن روسيا لن تهتم كثيرا بهذه القاعدة لأنها عندها انتشار جيد في الشمال وهي قادرة على التصدي لأي اعتداء من هذا الاتجاه".

زيارة أوستن إلى تل ابيب لم تخل من الحديث عن الملف الروسي الأوكراني ... حيث طلب أوستن من تل ابيب تقديم الدعم العسكري اللازم لكييف مشيرا إلى قلق واشنطن من تعميق العلاقات بين روسيا وإيران داعيا جميع الحلفاء لحسم هذا الملف.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور قائلا:

"الكل يعلم أن شيئا ما سوف يحدث في منطقة الشرق الأوسط فالتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وقلق تل أبيب المتزايد من تنامي حلفاء إيران في المنطقة، كل ذلك يشير إلى أن حربا واسعة النطاق ستشهدها المنطقة ولا أحد يعلم أين ستبدأ شرارتها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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