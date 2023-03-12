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دراسة علمية تحذر من خطر وجودي لدلتا النيل
دراسة علمية تحذر من خطر وجودي لدلتا النيل
حذرت دراسة علمية جديدة من ارتفاع معدل التلوث بالمعادن الثقيلة في فرعي دلتا نهر النيل، مشيرة إلى أن هذا التلوث يعرض 60 مليون شخص للخطر. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T12:47+0000
2023-03-12T12:47+0000
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ووفقا للدراسة التي أعدها باحثون بكلية فيتربي للهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن التلوث بالمعادن الثقيلة وتآكل السواحل وتسرب مياه البحر يمثل تهديدا وجوديا لدلتا نهر النيل.وقام الباحثون المشاركون في الدراسة بتحليل مستويات التلوث لـ 8 معادن ثقيلة في عينات من رواسب القاع جمعت من فرعين لدلتا نهر النيل، بحسب موقع " phys.org".وأظهرت نتائج التحليل ارتفاع معدل التلوث في نهر النيل بمعادن ثقيلة كالنيكل والزنك والرصاص والنحاس.وتبين أن مصدر هذه الملوثات ناتج عن الصرف الزراعي غير المعالج بالإضافة لمياه الصرف الصحي سواء البلدية أو الصناعية.كما أن قدرة النهر على طرد الملوثات نحو البحر، تراجعت بسبب السدود المتزايدة والضخمة على المنبع والتي تمنع تدفقات المياه.وتشير الدراسة إلى أن تأثير تلوث النيل يتضح بشكل خاص في مصر، البلد الأكثر ازدحاما بالسكان والأكثر جفافا في حوض النيل.
https://sputnikarabic.ae/20210804/مصر-وقف-الحركة-الملاحية-في-نهر-النيل-1049752653.html
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نهر النيل, مصر, أخبار مصر الآن, التلوث البيئي, الأخبار, العالم العربي
نهر النيل, مصر, أخبار مصر الآن, التلوث البيئي, الأخبار, العالم العربي

دراسة علمية تحذر من خطر وجودي لدلتا النيل

12:47 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمزارع أسماك في دلتا النيل بمصر
مزارع أسماك في دلتا النيل بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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حذرت دراسة علمية جديدة من ارتفاع معدل التلوث بالمعادن الثقيلة في فرعي دلتا نهر النيل، مشيرة إلى أن هذا التلوث يعرض 60 مليون شخص للخطر.
ووفقا للدراسة التي أعدها باحثون بكلية فيتربي للهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن التلوث بالمعادن الثقيلة وتآكل السواحل وتسرب مياه البحر يمثل تهديدا وجوديا لدلتا نهر النيل.
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وقام الباحثون المشاركون في الدراسة بتحليل مستويات التلوث لـ 8 معادن ثقيلة في عينات من رواسب القاع جمعت من فرعين لدلتا نهر النيل، بحسب موقع " phys.org".
وأظهرت نتائج التحليل ارتفاع معدل التلوث في نهر النيل بمعادن ثقيلة كالنيكل والزنك والرصاص والنحاس.
وتبين أن مصدر هذه الملوثات ناتج عن الصرف الزراعي غير المعالج بالإضافة لمياه الصرف الصحي سواء البلدية أو الصناعية.
كما أن قدرة النهر على طرد الملوثات نحو البحر، تراجعت بسبب السدود المتزايدة والضخمة على المنبع والتي تمنع تدفقات المياه.
وتشير الدراسة إلى أن تأثير تلوث النيل يتضح بشكل خاص في مصر، البلد الأكثر ازدحاما بالسكان والأكثر جفافا في حوض النيل.
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