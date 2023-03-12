https://sputnikarabic.ae/20230312/رغم-تباطؤ-النمو-الاقتصادي-الصين-تبقي-على-محافظ-المصرف-المركزي-1074629238.html
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.. الصين تبقي على محافظ المصرف المركزي
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.. الصين تبقي على محافظ المصرف المركزي
أبقت الصين، على محافظ المصرف المركزي في منصبه، في خطوة غير متوقعة، في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا بالغا. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:51+0000
2023-03-12T08:51+0000
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وخلال اجتماع له، اليوم الأحد، قرر البرلمان الصيني الإبقاء على يي غانغ محافظا لبنك الشعب الصيني، وذلك على عكس التوقعات بأن يرحل الرجل الذي بلغ سن التقاعد منصبه، بحسب "فرانس برس".قائمة الإبقاء في المناصب ضمت أيضا مسؤولين اقتصاديين كبار آخرين، بمن فيهم وانغ وينتاو الذي سيبقى وزيرا للتجارة وليو كون وزيرا للمال.كما أبقى البرلمان على مدير لجنة الصحة الوطنية، ما شياووي الذي أشرف على سياسة "صفر كوفيد" في الصين.يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الصينية على تنشيط الاقتصاد الذي بلغ معدل نموه 3 بالمئة فقط خلال العام الماضي، وهو أداء يعتبر الأضعف له منذ عقود.وخلال الأسبوع الجاري، وافق البرلمان الصيني على إعادة هيكلة واسعة للوزارات، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تعيين-لي-تشيانغ-رئيس-للحكومة-الصينية-1074592996.html
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الصين, أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, فيروس كورونا
الصين, أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, فيروس كورونا
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.. الصين تبقي على محافظ المصرف المركزي
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أبقت الصين، على محافظ المصرف المركزي في منصبه، في خطوة غير متوقعة، في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا بالغا.
وخلال اجتماع له، اليوم الأحد، قرر البرلمان الصيني
الإبقاء على يي غانغ محافظا لبنك الشعب الصيني، وذلك على عكس التوقعات بأن يرحل الرجل الذي بلغ سن التقاعد منصبه، بحسب "فرانس برس".
قائمة الإبقاء في المناصب ضمت أيضا مسؤولين اقتصاديين كبار آخرين، بمن فيهم وانغ وينتاو الذي سيبقى وزيرا للتجارة وليو كون وزيرا للمال.
كما أبقى البرلمان على مدير لجنة الصحة الوطنية، ما شياووي الذي أشرف على سياسة "صفر كوفيد" في الصين.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الصينية
على تنشيط الاقتصاد الذي بلغ معدل نموه 3 بالمئة فقط خلال العام الماضي، وهو أداء يعتبر الأضعف له منذ عقود.
وخلال الأسبوع الجاري، وافق البرلمان الصيني على إعادة هيكلة واسعة للوزارات، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع.