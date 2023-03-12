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https://sputnikarabic.ae/20230312/سرقة-فيلا-محمد-صلاح-في-مصر-والشرطة-تبحث-عن-الجناة-1074637376.html
سرقة فيلا محمد صلاح في مصر والشرطة تبحث عن الجناة
سرقة فيلا محمد صلاح في مصر والشرطة تبحث عن الجناة
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض تعرض فيلا نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في القاهرة لواقعة سرقة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T13:36+0000
2023-03-12T13:36+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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وحسب بوابة "الأهرام"، تلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية بلاغا، بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.ونقلت "الأهرام"، عن مصادر أمنية قولهم إن "ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ أن إحدى نوافذ المنزل مفتوحة".وأضافت المصادر "باستطلاع الأمر تبين، سرقة عدد من مقتنيات الفيلا"، وقامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة.كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، لكشف الجناة والقبض عليهم.
https://sputnikarabic.ae/20230305/أسعد-يوم-في-حياتي-أول-تعليق-من-محمد-صلاح-بعد-أن-أصبح-الهداف-التاريخي-لليفربول-1074358961.html
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رياضة, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

سرقة فيلا محمد صلاح في مصر والشرطة تبحث عن الجناة

13:36 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض تعرض فيلا نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في القاهرة لواقعة سرقة.
وحسب بوابة "الأهرام"، تلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية بلاغا، بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.
ونقلت "الأهرام"، عن مصادر أمنية قولهم إن "ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ أن إحدى نوافذ المنزل مفتوحة".
محمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
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وأضافت المصادر "باستطلاع الأمر تبين، سرقة عدد من مقتنيات الفيلا"، وقامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة.
كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، لكشف الجناة والقبض عليهم.
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