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https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-السودان-لدى-موسكو-السودان-مهتم-بالمساعدة-الروسية-في-المجال-الأمني-1074625830.html
سفير السودان لدى موسكو: السودان مهتم بالمساعدة الروسية في المجال الأمني
سفير السودان لدى موسكو: السودان مهتم بالمساعدة الروسية في المجال الأمني
أكد السفير السوداني لدى موسكو، محمد سراج، اهتمام بلاده بتلقي مساعدات أمنية من روسيا، وعلى الأخص المساعدة في مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T06:40+0000
2023-03-12T06:40+0000
روسيا
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وقال سراج خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السودان بلد كبير، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا، ونحن على حدود سبع دول ليس من السهل السيطرة على مثل هذه الحدود الكبيرة كما في السودان، وبعض جيراننا لديهم وضع سياسي وأمني هش إلى حد ما، بما في ذلك في ليبيا، حيث توجد العديد من الحركات المختلفة".وتابع "السلطات السودانية تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على أمن حدودنا".وأشار السفير سراج إلى أن "الجانب الروسي أكد خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى السودان استعداده لمساعدة الدول الأفريقية في محاربة الإرهاب، وبالطبع فإن السودان مستعد لقبول أي مساعدة في هذا الصدد من روسيا، لأن لدينا حدوداً واسعة ونواجه تحديات خطيرة"، مشيرا إلى أن "هذا ضروري في إطار التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في السودان والجانب الروسي".وأردف ربما نتحدث أولاً عن التعاون التقني، المساعدة في مراقبة التحركات، على سبيل المثال، استخدام مراقبة الحدود عبر الأقمار الصناعية، وتبادل المعلومات في هذا المجال ".
https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-الخرطوم-في-موسكو-روسيا-والسودان-قد-تستخدمان-العملات-الوطنية-في-التبادلات-التجارية-1074624177.html
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روسيا

سفير السودان لدى موسكو: السودان مهتم بالمساعدة الروسية في المجال الأمني

06:40 GMT 12.03.2023
© AP Photo / Abd Raoufعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Abd Raouf
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أكد السفير السوداني لدى موسكو، محمد سراج، اهتمام بلاده بتلقي مساعدات أمنية من روسيا، وعلى الأخص المساعدة في مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات.
وقال سراج خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السودان بلد كبير، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا، ونحن على حدود سبع دول ليس من السهل السيطرة على مثل هذه الحدود الكبيرة كما في السودان، وبعض جيراننا لديهم وضع سياسي وأمني هش إلى حد ما، بما في ذلك في ليبيا، حيث توجد العديد من الحركات المختلفة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
سفير الخرطوم في موسكو: روسيا والسودان قد تستخدمان العملات الوطنية في التبادلات التجارية
04:40 GMT
وتابع "السلطات السودانية تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على أمن حدودنا".

وأشار السفير سراج إلى أن "الجانب الروسي أكد خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى السودان استعداده لمساعدة الدول الأفريقية في محاربة الإرهاب، وبالطبع فإن السودان مستعد لقبول أي مساعدة في هذا الصدد من روسيا، لأن لدينا حدوداً واسعة ونواجه تحديات خطيرة"، مشيرا إلى أن "هذا ضروري في إطار التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في السودان والجانب الروسي".

وأردف ربما نتحدث أولاً عن التعاون التقني، المساعدة في مراقبة التحركات، على سبيل المثال، استخدام مراقبة الحدود عبر الأقمار الصناعية، وتبادل المعلومات في هذا المجال ".
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