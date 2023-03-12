عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/سويسرا-متظاهرون-في-العاصمة-برن-يطالبون-بحياد-البلاد-تجاه-النزاع-الأوكراني-1074623628.html
سويسرا.. متظاهرون في العاصمة برن يطالبون بحياد البلاد تجاه النزاع الأوكراني
سويسرا.. متظاهرون في العاصمة برن يطالبون بحياد البلاد تجاه النزاع الأوكراني
شارك ما يقدر بنحو ألفي إلى 3 آلاف شخص في تجمع حاشد في العاصمة السويسرية برن، داعين حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T02:57+0000
2023-03-12T02:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سويسرا
أخبار سويسرا
روسيا
أخبار أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102131/10/1021311066_0:143:3182:1932_1920x0_80_0_0_a1d79223abb6d3da13be86bc9173f0ef.jpg
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتجاج نُظم مساء السبت في الساحة الرئيسية في برن حيث تقع المباني الحكومية. وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسرية على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا وإعادة سويسرا إلى "الحياد بنسبة 100%.الشهر الماضي، قال الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، في فبراير/شباط الماضي، بما أن سويسرا فقدت وضعها المحايد بالانضمام إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة وسيط لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102131/10/1021311066_22:0:2978:2217_1920x0_80_0_0_fcd6186f5d41184993956310e396e7ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سويسرا, أخبار سويسرا, روسيا, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
سويسرا, أخبار سويسرا, روسيا, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية

سويسرا.. متظاهرون في العاصمة برن يطالبون بحياد البلاد تجاه النزاع الأوكراني

02:57 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Alexander Yurievسويسرا
سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Alexander Yuriev
تابعنا عبرTelegram
شارك ما يقدر بنحو ألفي إلى 3 آلاف شخص في تجمع حاشد في العاصمة السويسرية برن، داعين حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتجاج نُظم مساء السبت في الساحة الرئيسية في برن حيث تقع المباني الحكومية. وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسرية على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا وإعادة سويسرا إلى "الحياد بنسبة 100%.
الشهر الماضي، قال الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، في فبراير/شباط الماضي، بما أن سويسرا فقدت وضعها المحايد بالانضمام إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة وسيط لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала