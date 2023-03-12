https://sputnikarabic.ae/20230312/سويسرا-متظاهرون-في-العاصمة-برن-يطالبون-بحياد-البلاد-تجاه-النزاع-الأوكراني-1074623628.html
سويسرا.. متظاهرون في العاصمة برن يطالبون بحياد البلاد تجاه النزاع الأوكراني
سويسرا.. متظاهرون في العاصمة برن يطالبون بحياد البلاد تجاه النزاع الأوكراني
شارك ما يقدر بنحو ألفي إلى 3 آلاف شخص في تجمع حاشد في العاصمة السويسرية برن، داعين حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T02:57+0000
2023-03-12T02:57+0000
2023-03-12T02:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سويسرا
أخبار سويسرا
روسيا
أخبار أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتجاج نُظم مساء السبت في الساحة الرئيسية في برن حيث تقع المباني الحكومية. وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسرية على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا وإعادة سويسرا إلى "الحياد بنسبة 100%.الشهر الماضي، قال الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، في فبراير/شباط الماضي، بما أن سويسرا فقدت وضعها المحايد بالانضمام إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة وسيط لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سويسرا, أخبار سويسرا, روسيا, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
سويسرا, أخبار سويسرا, روسيا, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
سويسرا.. متظاهرون في العاصمة برن يطالبون بحياد البلاد تجاه النزاع الأوكراني
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شارك ما يقدر بنحو ألفي إلى 3 آلاف شخص في تجمع حاشد في العاصمة السويسرية برن، داعين حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتجاج نُظم مساء السبت في الساحة الرئيسية في برن حيث تقع المباني الحكومية. وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسرية على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا
وإعادة سويسرا إلى "الحياد بنسبة 100%.
الشهر الماضي، قال الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع
بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، في فبراير/شباط الماضي، بما أن سويسرا فقدت وضعها المحايد بالانضمام إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة وسيط لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.