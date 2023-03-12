https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-تحذر-من-كارثة-في-حال-تنفيذ-العملية-السرية-الأمريكية-في-شبه-جزيرة-القرم-1074625184.html

صحيفة تحذر من كارثة في حال تنفيذ العملية السرية الأمريكية في شبه جزيرة القرم

صحيفة تحذر من كارثة في حال تنفيذ العملية السرية الأمريكية في شبه جزيرة القرم

كشفت صحيفة غربية، يوم أمس السبت، أن سلطات كييف لا يمكنها شن هجوم على شبه جزيرة القرم إلا بدعم من الولايات المتحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة على أوروبا. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T05:52+0000

2023-03-12T05:52+0000

2023-03-12T05:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار الكاتب ستيفن برايان في مقاله بصحيفة "آسيا تايمز" أن "هجوم الربيع الذي تستعد له أوكرانيا بجدية، ربما تم التخطيط له في البنتاغون وليس في كييف".ولفت كاتب الانتباه إلى عدد المرات التي تهدد فيها سلطات كييف بـ "الاستيلاء على شبه الجزيرة"، مضيفا أن واشنطن من جهتها تزود بكميات هائلة من المعدات العسكرية لهذا الغرض.وتابع بريان: "لم يُعرف بعد عدد السفن الأمريكية الموجودة حاليًا في المحيط أو التي تصل إلى موانئ أخرى. لكن من المعروف أن الناتو يستعد للنقل بمجرد بدء الهجوم الأوكراني".كما لم يستبعد الكاتب أن يقوم البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بالطيران للقيام بعمليات في شبه جزيرة القرم، لافتا إلى انه سيتم تطبيق علامات التعريف الأوكرانية على الطائرات الأمريكية وسيقوم الطيارون من الولايات المتحدة أو الناتو بقيادة الطائرات.ولخص الصحفي بالقول إنه إذا كان التنبؤ بالعملية موثوقًا به، فإن كارثة كبيرة تنتظر أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20230225/رئيسة-الجالية-الأوكرانية-في-القرم-تحذر-زيلينسكي-من-عواقب-الهجوم-على-شبه-الجزيرة-1073978237.html

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