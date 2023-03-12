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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-تحذر-من-كارثة-في-حال-تنفيذ-العملية-السرية-الأمريكية-في-شبه-جزيرة-القرم-1074625184.html
صحيفة تحذر من كارثة في حال تنفيذ العملية السرية الأمريكية في شبه جزيرة القرم
صحيفة تحذر من كارثة في حال تنفيذ العملية السرية الأمريكية في شبه جزيرة القرم
كشفت صحيفة غربية، يوم أمس السبت، أن سلطات كييف لا يمكنها شن هجوم على شبه جزيرة القرم إلا بدعم من الولايات المتحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة على أوروبا. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T05:52+0000
2023-03-12T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار الكاتب ستيفن برايان في مقاله بصحيفة "آسيا تايمز" أن "هجوم الربيع الذي تستعد له أوكرانيا بجدية، ربما تم التخطيط له في البنتاغون وليس في كييف".ولفت كاتب الانتباه إلى عدد المرات التي تهدد فيها سلطات كييف بـ "الاستيلاء على شبه الجزيرة"، مضيفا أن واشنطن من جهتها تزود بكميات هائلة من المعدات العسكرية لهذا الغرض.وتابع بريان: "لم يُعرف بعد عدد السفن الأمريكية الموجودة حاليًا في المحيط أو التي تصل إلى موانئ أخرى. لكن من المعروف أن الناتو يستعد للنقل بمجرد بدء الهجوم الأوكراني".كما لم يستبعد الكاتب أن يقوم البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بالطيران للقيام بعمليات في شبه جزيرة القرم، لافتا إلى انه سيتم تطبيق علامات التعريف الأوكرانية على الطائرات الأمريكية وسيقوم الطيارون من الولايات المتحدة أو الناتو بقيادة الطائرات.ولخص الصحفي بالقول إنه إذا كان التنبؤ بالعملية موثوقًا به، فإن كارثة كبيرة تنتظر أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/رئيسة-الجالية-الأوكرانية-في-القرم-تحذر-زيلينسكي-من-عواقب-الهجوم-على-شبه-الجزيرة-1073978237.html
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روسيا

صحيفة تحذر من كارثة في حال تنفيذ العملية السرية الأمريكية في شبه جزيرة القرم

05:52 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021
القوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii
/
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كشفت صحيفة غربية، يوم أمس السبت، أن سلطات كييف لا يمكنها شن هجوم على شبه جزيرة القرم إلا بدعم من الولايات المتحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة على أوروبا.
وأشار الكاتب ستيفن برايان في مقاله بصحيفة "آسيا تايمز" أن "هجوم الربيع الذي تستعد له أوكرانيا بجدية، ربما تم التخطيط له في البنتاغون وليس في كييف".
ولفت كاتب الانتباه إلى عدد المرات التي تهدد فيها سلطات كييف بـ "الاستيلاء على شبه الجزيرة"، مضيفا أن واشنطن من جهتها تزود بكميات هائلة من المعدات العسكرية لهذا الغرض.
القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
رئيسة الجالية الأوكرانية في القرم تحذر زيلينسكي من عواقب الهجوم على شبه الجزيرة
25 فبراير, 06:30 GMT
وتابع بريان: "لم يُعرف بعد عدد السفن الأمريكية الموجودة حاليًا في المحيط أو التي تصل إلى موانئ أخرى. لكن من المعروف أن الناتو يستعد للنقل بمجرد بدء الهجوم الأوكراني".
كما لم يستبعد الكاتب أن يقوم البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بالطيران للقيام بعمليات في شبه جزيرة القرم، لافتا إلى انه سيتم تطبيق علامات التعريف الأوكرانية على الطائرات الأمريكية وسيقوم الطيارون من الولايات المتحدة أو الناتو بقيادة الطائرات.
ولخص الصحفي بالقول إنه إذا كان التنبؤ بالعملية موثوقًا به، فإن كارثة كبيرة تنتظر أوروبا.
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