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https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-خطة-إسرائيلية-لتشجيع-يهود-فرنسا-على-الهجرة-1074636532.html
صحيفة: خطة إسرائيلية لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة
صحيفة: خطة إسرائيلية لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة
أعدت الحكومة الإسرائيلية خطة لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل، وذلك على خلفية تراجع بنسبة 42 بالمئة في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين قدموا إلى... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T12:51+0000
2023-03-12T12:51+0000
العالم
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه "ضمن الاستعدادات للبدء في تطبيق الخطة التي أقرت عقب رصد ميزانية خاصة من خلال الموازنة العامة لعام 2023، سافر وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفير، اليوم، إلى فرنسا، وذلك من أجل المشاركة في أعمال (مؤتمر الهجرة)، الذي يهدف إلى تشجيع هجرة اليهود من أصول فرنسية إلى إسرائيل".وبحسب الصحيفة، فإن "خطة تشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل، أطلقت عقب رصد ميزانية خاصة بقيمة 120 مليون شيكل، وذلك بسبب الانخفاض والتراجع بنسبة 42 بالمئة، في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين تم استقدامهم إلى إسرائيل".وتعتبر هذه الزيارة الثانية إلى فرنسا للوزير سوفير في غضون شهر واحد فقط، وذلك على "خلفية الإحصاءات والبيانات المقلقة بشأن الانخفاض الحاد في هجرة اليهود من فرنسا إلى البلاد". بحسب وصف وزارة الهجرة والاستيعاب.ورجحت الوزارة أن "من ضمن الأسباب التي تعيق عملية استقدام يهود فرنسا، وتسهم في عزوف اليهود من أصول فرنسية للقدوم إلى إسرائيل، هو غلاء الأسعار، وتكاليف الحياة والمعيشة في إسرائيل".وأحصت الوزارة كذلك مشاكل الانخراط في سوق العمل، وقلة فرص العمل ومشاكل التشغيل للمهاجرين، وبالمقابل تتوفر في فرنسا آليات مساعدة للدمج في سوق العمل.ويرافق وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي في زيارته إلى فرنسا رئيس الوكالة اليهودية، دورون الموج، ووفد حكومي، وذلك للمشاركة في مؤتمر تشجيع الهجرة إلى إسرائيل.وسيقدم سوفير، الذي يلتقي رئيس وأعضاء الجالية اليهودية في فرنسا، مقترحات تتم صياغتها من قبل الوزارة والمكاتب الحكومية الإسرائيلية المختلفة، وتضم حزمة تسهيلات ستقدم ليهود فرنسا عند استقدامهم إلى إسرائيل، سواء دمجهم في حياة المجتمع، وتوفير فرص عمل، والانخراط في سوق العمل، وتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.
https://sputnikarabic.ae/20230303/فرنسا-تشعر-بالفزع-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-حوارة-1074280655.html
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صحيفة: خطة إسرائيلية لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة

12:51 GMT 12.03.2023
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شوارع مدينة باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Guilhem Baker /
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أعدت الحكومة الإسرائيلية خطة لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل، وذلك على خلفية تراجع بنسبة 42 بالمئة في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين قدموا إلى إسرائيل، خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه "ضمن الاستعدادات للبدء في تطبيق الخطة التي أقرت عقب رصد ميزانية خاصة من خلال الموازنة العامة لعام 2023، سافر وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفير، اليوم، إلى فرنسا، وذلك من أجل المشاركة في أعمال (مؤتمر الهجرة)، الذي يهدف إلى تشجيع هجرة اليهود من أصول فرنسية إلى إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، فإن "خطة تشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل، أطلقت عقب رصد ميزانية خاصة بقيمة 120 مليون شيكل، وذلك بسبب الانخفاض والتراجع بنسبة 42 بالمئة، في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين تم استقدامهم إلى إسرائيل".
وتعتبر هذه الزيارة الثانية إلى فرنسا للوزير سوفير في غضون شهر واحد فقط، وذلك على "خلفية الإحصاءات والبيانات المقلقة بشأن الانخفاض الحاد في هجرة اليهود من فرنسا إلى البلاد". بحسب وصف وزارة الهجرة والاستيعاب.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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ورجحت الوزارة أن "من ضمن الأسباب التي تعيق عملية استقدام يهود فرنسا، وتسهم في عزوف اليهود من أصول فرنسية للقدوم إلى إسرائيل، هو غلاء الأسعار، وتكاليف الحياة والمعيشة في إسرائيل".
وأحصت الوزارة كذلك مشاكل الانخراط في سوق العمل، وقلة فرص العمل ومشاكل التشغيل للمهاجرين، وبالمقابل تتوفر في فرنسا آليات مساعدة للدمج في سوق العمل.
ويرافق وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي في زيارته إلى فرنسا رئيس الوكالة اليهودية، دورون الموج، ووفد حكومي، وذلك للمشاركة في مؤتمر تشجيع الهجرة إلى إسرائيل.

وسيقدم سوفير، الذي يلتقي رئيس وأعضاء الجالية اليهودية في فرنسا، مقترحات تتم صياغتها من قبل الوزارة والمكاتب الحكومية الإسرائيلية المختلفة، وتضم حزمة تسهيلات ستقدم ليهود فرنسا عند استقدامهم إلى إسرائيل، سواء دمجهم في حياة المجتمع، وتوفير فرص عمل، والانخراط في سوق العمل، وتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.
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