https://sputnikarabic.ae/20230312/غوتيريش-يذكر-آية-قرآنية-في-حديثه-عن-اللاجئين-فيديو-1074625919.html

غوتيريش يذكر آية قرآنية في حديثه عن اللاجئين... فيديو

غوتيريش يذكر آية قرآنية في حديثه عن اللاجئين... فيديو

استشهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، بآية قرآنية، في تأكيده أن رسالة الإسلام التي جاءت ‏قبل أكثر من 1400 عام، هي السلام والتعاطف والرحمة، وكانت... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T06:51+0000

2023-03-12T06:51+0000

2023-03-12T06:51+0000

أنطونيو غوتيريش

منظمة الأمم المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103557/50/1035575001_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_68fdeed99e4a4d6eebf925d58100641b.jpg

وأشار غوتيريش في كلمته خلال احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم الدولي الأول لمكافحة "الإسلاموفوبيا"، أمس السبت، إلى أن "ما يقرب من ملياري مسلم في العالم هم تجسيد للإنسانية في تنوعها، لافتا إلى أنهم ينحدرون من جميع أنحاء العالم، لكنهم في بعض الأحيان يواجهون عدم التسامح والتحيز لأي سبب آخر باستثناء عقيدتهم".وقال: "نحن على بعد أيام فقط من حلول شهر رمضان، وكلمة الإسلام نفسها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام، وعندما كنت مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأيت سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها".وتابع غوتيريش أنه رأى تجليا معاصرا لما جاء في سورة "التوبة": "وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون"، موضحا أن "هذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، كما ذكر في القرآن الكريم".وأضاف معلقا على الآية القرآنية:وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فعالية لإحياء اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا"، بمشاركة الأمين العام للمتحدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل السامي لتحالف الحضارات، بالإضافة إلى أكاديميين ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، في مارس/ آذار 2022، القرار رقم 254/76 لإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة "الإسلاموفوبيا".

https://sputnikarabic.ae/20210127/أردوغان-في-ذكرى-الهولوكوست-حان-الوقت-لنقول-كفى-للإسلاموفوبيا-المتصاعدة-1047923808.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار